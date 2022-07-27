Bakırköy’de greve çıkan işçilere hem mobbing hem işten çıkarma

İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, geçtiğimiz Şubat ayında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) öncesi 100 gün grev yapan işçileri ya işten atıyor, ya da görev yerlerini değiştirerek mobing uyguluyor.

Grevin hemen ardından 10 personel dün ise 3 çalışanı herhangi bir gerekçe göstermeden işten atan Kerimoğlu, birçoğu kadın ve öğretmen olan çok sayıda çalışanı da temizliğe, park bahçelere, aş evine gönderdi.

Çıkartılan işçiler, dün belediye binası önünde bir araya gelerek Bakırköy Belediye Başkanını protesto etti.

Bakırköy Belediyesi'nde yetkili sendika olan ve geçen Şubat ayında 100 günlük eylemle ülke gündemine oturan Belediye İş Sendikası da sebep ve gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan, görev yerleri değiştirilerek mobing uygulanan işçilerle ilgili basın açıklaması yaptı

'İNSAN OLMAYA DAVET EDİYORUZ'

Belediye Binası önünde basın açıklaması yapan Belediye İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Doğan, Kerimoğlu'nu, sosyal demokratlığa değil, insan olmaya, hakka, hukuka, emeğe, emekçiye saygı duymaya davet ettiklerini söyleyerek, "Emek ve emekçi düşmanı icraatlarıyla Kerimoğlu CHP'nin içine yerleştirilen Truva atı mıdır? diye sordu.

Belediye binası önünde yapılan açıklamada yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülürken, yoldan geçen vatandaşların Bakırköy Belediyesi'ne "Yine mi işçileri sokağa döktü" diyerek tepki gösterdiği gözlendi.

'HANGİ ÇAĞDAYIZ HANGİ MEDENİYETTEYİZ?'

Basın açıklaması öncesi konuşan Türkiş Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, sosyal demokrat bir belediye başkanına derdini anlatamamanın, ulaşamamanın akıl almaz olduğunu vurgulayarak, "Siyasetçide kin ve nefret olmaz. Bir başka siyasi görüş bunu yapsa gök kubbe yıkılır ama sosyal demokrat bir belediyede yapılmasını aklımız almıyor. Çalışan işçileri branşları dışında görevlendirmenin hangi anlayışa sığar. Hangi çağdayız, hangi medeniyetteyiz?" diyerek sitem etti.

'BÖYLE DEVAM EDERSENİZ BUNU HEM SİZ HEM PARTİNİZ ÖDER'

Geçtiğimiz günlerde açıklanan askeri ücret farkını işverenlerin işçilere ödediğini, Bakırköy Belediyesi'nin ise intikam alırcasına işçisini kapının önüne koyduğunu söyleyen Adnan Uyar, "Siz siyasetçisiniz. Siyaset emekle kavga ettiği gün kaybetmiştir. Bizi küçük görenler, hakir görenler siyasi mezarlıklarda yatmaya devam ediyorlar. Böyle devam ederseniz, bunun bedelini hem siz hem de ait olduğunuz parti öder" diyerek konuşmasını tamamladı.

'GREVİN ARDINDAN EMEĞE VE EMEKÇİLERE KİNİNİ KUSTU'

Belediye İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Şavaş Doğan ise basın açıklamalarının sebebinin, "Yine Bakırköy Belediyesi, yine Bülent Kerimoğlu'nun bitmez tükenmez emek düşmanı tavırları. İşten çıkarılan, sürgüne gönderilen emeğiyle, ekmeğiyle oynanan arkadaşları" olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Bakırköy Belediyesi'nin 'Sıfır Zam' dayatması nedeniyle anayasal ve yasal haklarını kullanmak amacıyla greve çıktıklarını, 100 gün süren grev süresince de Kerimoğlu'nun emek düşmanı tavırları ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Savaş Doğan, "Lafa gelince mangalda kül bırakmayan, gerilimden, kutuplaşmadan beslenen Kerimoğlu, grevin ardından da emeğe ve emekçilere karşı kinini öfkesini kustu" dedi.





'YAPILAN BUNCA ZULÜM NİYE?'

Bundan iki ay önce 10 işçi arkadaşlarının işten atıldığını, Kerimoğlu'nun emek düşmanı tavırlarına, acımasız çalışma şartlarına ve sürgünlerine dayanamayan 12 çalışanın işten ayrılmak zorunda kaldığını, son olarak da Başkan ve özel ekibinin ortada hiçbir somut neden yokken 3 çalışanı daha işten çıkardığını, ardından da çoğu kadın ve öğretmen olan çok sayıda çalışanı temizliğe, park bahçelere ve aş evine gönderdiğini ifade eden Savaş Doğan, "Emeğe ve emekçilere bu öfke bu kin niye? Yapılan bunca zülüm ve eziyeti, insan ve emek düşmanlığı niye?" diyerek şöyle devam etti:

"Doğan, "Emek düşmanı Kerimoğlu ve ekibi tatil planları yaptığı bu günlerde işten attığı, sürgüne gönderdiği arkadaşlarımız hayat pahalılığında, yaşam planları yapıyor, emeğinin ve ekmeğinin mücadelesi veriyor. Biz Kerimoğlu ve özel ekibini sosyal demokratlığa değil insan olmaya, hakka, hukuka, emeğe, emekçiye saygı duymaya davet ediyoruz."



