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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Balıkçıların ‘Vira bismillah’ heyecanı

Düzce ve Kocaeli'nde balıkçılar av yasağının biteceği 1 Eylül'de denize açılmak için gün sayıyor. Tekne ve ağlarını av sezonuna hazırlayan balıkçılar, palamudun bol olacağını ancak hamsi ile kalkanda sıkıntı olduğunu söylüyor

AA
Balıkçıların ‘Vira bismillah’ heyecanı
Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yeni sezon öncesinde ağlarının ve teknelerinin bakım ve onarım işlerini neredeyse tamamladı. Balıkçılar, hazır hale getirdikleri tekneleri ve ağlarıyla büyük umutlarla 1 Eylül'de denize açılacak.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de yeni sezona hazırlanan balıkçılar, en çok palamut ve çinekop avlamayı bekliyor. Yaklaşık 180 tayfanın çalışacağı ilçede, 6 büyük gırgır ve bunlara bağlı küçük teknelerle denizlerde balık avlanacak.

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Balıkçıların ‘Vira bismillah’ heyecanı
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