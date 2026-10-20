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Giriş Tarihi: 20.10.2026 18:25 Son Güncelleme: 20.10.2026 18:29

Balıkçının bacasında yangın çıktı, tezgahta satışlar durmadı

Burdur’da balıkçının bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, balıkçılar vatandaşlara balık satmaya devam etti.

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İHA
Balıkçının bacasında yangın çıktı, tezgahta satışlar durmadı
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Yangın, saat 16.30 sıralarında Salı Pazarı yakınlarında bulunan bir balıkçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçının bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkçının bacasında yangın çıktı, tezgahta satışlar durmadı

Ekipler bacadaki yangına müdahale ederken, balıkçılar ise tezgahlarının başından ayrılmayarak vatandaşlara balık satmayı sürdürdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

#BURDUR
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Balıkçının bacasında yangın çıktı, tezgahta satışlar durmadı
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