Banu Parlak gözaltına alındı

Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'na giderken uygulama noktasında durduruldu. Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü. Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi. Öte yandan Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat'ın gözaltı görüntüleriyle alay ettiği anlara ait görüntüleri paylaşmıştı.

POLAT AİLESİ BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN TETTİKÇİ TUTTU DEMİŞTİ

Banu Parlak ile Dilan Polat arasında geçtiğimiz aylarda işyerleri kurşunlama konusunda polemikler yaşanmıştı. Parlak Polat ailesinin kendisini öldüremsi için tetikçi tuttuğunu o tetikçininde kabul etmediği için vurulduğu belirtmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler ayağından vurulan tetikçi konusuyla ilgili de 5 kişiyi gözaltına almıştı. Aynı günlerde Parlak'a ait bir işyeri kurşunlanmış bu kurşunlama dan da Parlak Dilan Polat'ı sorumlu tutmuştu.