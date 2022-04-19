Barajlar taştı

Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle tam doluluğa ulaşan Kırklareli Vize'deki Aksicim köyü yakınlarında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Kazandere ve Pabuçdere barajlarının savakları açıldı. Dere yatağına akan su, taşkına neden oldu, bazı tarım arazileri su altında kaldı. 8 kilometre uzaklıktaki Kıyıköy beldesinde bulunan balıkçı barınağında bazı tekneler yan yattı, bazıları da hasar gördü. Kırklareli Valiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklamada, "Yapılan araştırmada İSKİ'ye ait barajların teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dip savak salımlarının yapılmadığı görülmüştür. 18.04.2022 tarihinde ivedilikle duruma müdahale edilmiştir. Riskli alan can kaybı veya yaralanma olmadan boşaltılmış olup kontrol altında tutulmaktadır" denildi. İSKİ'den yapılan açıklamada ise "İfade etmek isteriz ki bölgede yaşanan su baskınında idaremizin herhangi bir işletme hatası bulunmamaktadır" denildi. Taşkının andından barajlardaki su akışının dün de yoğun olarak sürdüğü görüldü. Kazandere Barajı'ndaki doluluk dün 100, Pabuçdere Barajı'nda ise yüzde 96,16 olarak ölçüldü.Kıyıköy beldesinde balıkçılar olası yeni bir taşkına karşı önlem alarak, teknelerini iplerle bağladı. Balıkçı Fahri Demir, belediyenin su geleceğine dair anonsla uyarı yaptığını belirterek, "Belediye anons etmişti zaten, tedbirinizi alın diye su salınacak diye. Suyun bir anda gelmesinde millet yetiştiremedi. Suyolu aşmaya başlayınca bazı teknelere bu hale geldi. Gelen yetkililer zararların karşılanacağını söylediler. Suyun bir anda gelmesi de barajların bir anda su salması bazen böyle zararlar veriyor bize. Kazandere Barajı'ndan salındı su. Burada zaten baraj kapısı yok. Yan taraftan dolan su kendi kendini tahliye ediyor. Biraz fazla gelince bunlar yaşandı" diye konuştu.