Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 6 çete üyesi tutuklandı

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan İtalya'da yakalanıp daha sonra serbest bırakılan ve hali hazırda İtalya'da olduğu değerlendirilen Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünün İstanbul'da bulunan üyeleri 29 Ekim'de Göktürk'te 2 şahsı alıkoyup darp etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

3 Kasım'da Beşiktaş'ta uzun namlulu kalaşnikofla bir aracı kurşunlayan çete üyeleri, 5 Kasım'da da Avcılar'da eylem planlaması yaptıkları öğrenildi. Tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 6 çete üyesi gözaltına alındı. Aramada, silah ve şarjörler ele geçirildi.

6 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şüphelinin adliyeye sevki gerçekleştikten sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 6 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.