Bartın’da 2 ayrı bölgede orman yangını çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Ahatlar köyü ve Merkez ilçeye bağlı Ağdacı köyünde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen orman yangınlarına hem havadan hem de karadan ekipler yangınların geniş alanlara yayılmaması için müdahalelerini sürdürüyor.

Amasra ilçesine bağlı Ahatlar köyü mevkindeki ormanlık alanında dumanlar yükselmeye başlaması üzerine ilk olarak Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ağlı itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptılar. Şiddetli rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede yayılması üzerine Bartın Belediyesi çevre ilçe ve belde belediye itfaiye ekipleri İl Özel İdare ve Orman İşletmesine ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri yangının geniş alana sıçramaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Söndürülen alanlar rüzgarın etkisi ile tekrar alevleniyor, havanın kararması ile ekiplerin yerden müdahale etmelerine devam edecekleri belirtildi. Öte yandan Merkez ilçeye bağlı Ağdacı köyü ormanlık alanında yangın çıkarken, Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı TOMA larla yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.