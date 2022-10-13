Başakşehir’de platonik aşık dehşetinde flaş gelişme: Genç kadını ve annesini silahla vuran şüpheli tutuklandı

Korkunç olay Başakşehir'de 1 Ekim tarihinde meydana geldi. İddiaya göre Serdar A. uzun süredir saplantılı olduğu ve karşılık alamadığı karşı komşusu Aysel Kübra Yılmaz (26)'a sürekli rahatsızlık veriyordu. Aysel Kübra Yılmaz'ın işyerine giden, evinin balkonundan küfürler eden ve kaçırma girişiminde bulunan Serdar A., bir süre önce mahkeme tarafından alınan uzaklaştırma kararına rağ genç kadının peşini bırakmadı.