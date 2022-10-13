Başakşehir’de platonik aşık dehşetinde flaş gelişme: Genç kadını ve annesini silahla vuran şüpheli tutuklandı

Korkunç olay Başakşehir'de 1 Ekim tarihinde meydana geldi. İddiaya göre Serdar A. uzun süredir saplantılı olduğu ve karşılık alamadığı karşı komşusu Aysel Kübra Yılmaz (26)'a sürekli rahatsızlık veriyordu. Aysel Kübra Yılmaz'ın işyerine giden, evinin balkonundan küfürler eden ve kaçırma girişiminde bulunan Serdar A., bir süre önce mahkeme tarafından alınan uzaklaştırma kararına rağ genç kadının peşini bırakmadı.
Aysel Kübra Yılmaz annesi, kardeşi ve yeğeniyle birlikte hemen evlerinin yanında oturan anneannesine dün akşam saatlerinde kahve içmeye gitti. İlerleyen saatlerde annesi Hacer Yılmaz'la (53) birlikte evlerine geçen Aysel Kübra Yılmaz'a, Serdar A. tarafından 3 el ateş edildi. İki kadın da başından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken olayı gören sokak sakinleri hemen ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hacer Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Aysel Kübra Yılmaz da hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.
Polis şüpheli Serdar A.'yı 11 Ekim'de Esenyurt'ta gözaltına aldı. Hakkında 16 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi.
TUTUKLANDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Serdar A.'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.
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