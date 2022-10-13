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Son dakika | Platonik komşu dehşetinde flaş gelişme! Genç kadın ile annesini vurmuştu!
Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:13
Güncelleme Tarihi: 13.10.2022
09:15
Son dakika | Platonik komşu dehşetinde flaş gelişme! Genç kadın ile annesini vurmuştu!
Son dakika: İstanbul Başakşehir'de platonik aşık olduğu iddia edilen komşusu Aysel Kübra Yılmaz (26)'ı yaralayan ve onun annesi Hacer Yılmaz'ı (50) öldüren şüpheli Serdar Atış (35) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Esenyurt'ta yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.