Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | Platonik komşu dehşetinde flaş gelişme! Genç kadın ile annesini vurmuştu!
Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 09:15

Son dakika | Platonik komşu dehşetinde flaş gelişme! Genç kadın ile annesini vurmuştu!

Son dakika: İstanbul Başakşehir'de platonik aşık olduğu iddia edilen komşusu Aysel Kübra Yılmaz (26)'ı yaralayan ve onun annesi Hacer Yılmaz'ı (50) öldüren şüpheli Serdar Atış (35) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Esenyurt'ta yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika | Platonik komşu dehşetinde flaş gelişme! Genç kadın ile annesini vurmuştu!

Son dakika: Olay 1 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serdar Atış uzun süredir saplantılı olduğu ve karşılık alamadığı karşı komşusu Aysel Kübra Yılmaz'a sürekli rahatsızlık veriyordu.

Son dakika | Platonik komşu dehşetinde flaş gelişme! Genç kadın ile annesini vurmuştu!

Aysel Kübra Yılmaz'ın işyerine giden, evinin balkonundan küfürler eden ve kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edilen Serdar Atış, bir süre önce mahkeme tarafından alınan uzaklaştırma kararına rağmen genç kadının peşini bırakmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Platonik komşu dehşetinde flaş gelişme! Genç kadın ile annesini vurmuştu!

Aysel Kübra Yılmaz annesi, kardeşi ve yeğeniyle birlikte hemen evlerinin yanında oturan anneannesine olay günü kahve içmeye gitti.

Son dakika | Platonik komşu dehşetinde flaş gelişme! Genç kadın ile annesini vurmuştu!

İlerleyen saatlerde annesi Hacer Yılmaz'la (53) birlikte evlerine geçen Aysel Kübra Yılmaz'a, Serdar Atış tarafından çocukların gözü önünde 3 el ateş edildi.

Son dakika | Platonik komşu dehşetinde flaş gelişme! Genç kadın ile annesini vurmuştu!

İki kadın da başından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken olayı gören sokak sakinleri hemen ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hacer Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

SON DAKİKA