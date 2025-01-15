Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’a Arda Güler’den anlamlı jest: Hayali gerçek oldu

16. ameliyatına girmek üzere olan Tunahan, hayranı olduğu başarılı futbolcu Arda Güler'den bir istekte bulunmuştu: imzalı bir futbol topu. Tunahan'ın avukatı Aslıhan Ergün Ercan, bu isteğin gerçekleşmesi için uzun süredir girişimlerde bulundu. Sonunda Tunahan, Arda Güler'in imzalı topuna ve formasına kavuştu.