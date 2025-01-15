Haberler Yaşam Haberleri Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'a Arda Güler'den anlamlı jest: Hayali gerçek oldu
Giriş Tarihi: 15.1.2025 21:20 Son Güncelleme: 15.1.2025 21:28

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'a Arda Güler'den anlamlı jest: Hayali gerçek oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz sağlığına kavuşmak için 16. ameliyatını olmaya hazırlanıyor. Minik Tunahan son ameliyatından önce hayranı olduğu Arda Güler'den imzalı forma ve top istemişti. Milli yıldız Güler, Tunahan'ın bu isteğini karşılıksız bırakmayarak büyük bir jest yaptı.

SABAH İNTERNET
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’a Arda Güler’den anlamlı jest: Hayali gerçek oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 Aralık 2023 tarihinde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan, zorlu tedavi sürecine devam ediyor. Saldırı sırasında vücudunun birçok yerinde, kafa derisi de dahil olmak üzere ciddi yaralar oluşan Tunahan, bugüne kadar 15 ameliyat geçirdi.

16. ameliyatına girmek üzere olan Tunahan, hayranı olduğu başarılı futbolcu Arda Güler'den bir istekte bulunmuştu: imzalı bir futbol topu. Tunahan'ın avukatı Aslıhan Ergün Ercan, bu isteğin gerçekleşmesi için uzun süredir girişimlerde bulundu. Sonunda Tunahan, Arda Güler'in imzalı topuna ve formasına kavuştu.

Tunahan'ın tedavi süreci devam ederken, çocuğun bir an önce sağlığına kavuşması için destek mesajları gelmeye devam ediyor.

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Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'a Arda Güler'den anlamlı jest: Hayali gerçek oldu
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