İstanbul’da şoke eden olay: Önce başına silah dayadı sonra...

Başakşehir'de Ayakkabıcılar Sitesinde kardeşi ile ortak firması olan H.C., 15 Ekim 2021 günü saat 20.00 sıralarında iş yerinden çıkarak midibüse bindi. İş yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaşmıştı ki yanında motosikletli iki kişi belirdi. Motosikletteki kişilerden biri, 'Ayağıma vurdun, sağa çek, hastaneye, polise gideceğiz' diyordu. H.C., kendisine seslenen motosiklet üzerindeki kişiye bakınca iyi olduğunu gördü ama yine de "Tamam beni takip edin hastaneye gidiyoruz" dedi. H.C., birine çarpmadığına emindi ve bir terslik olduğunu anlaması uzun sürmedi. Solunda gördüğü motosikletten peş peşe ateş açılmaya başladı.

Başına silah dayayıp çantasını gasp ettiler | Video

KAFASINA SİLAH DAYADILAR

Açılan ateşler sonrası aracın sol camı kırıldı, peş peşe ateş açmaya devam eden gaspçılar, H.C'nin önüne geçince, geriye doğru kaçmak istedi. Bu sırada arkasındaki bir minibüse çarptı ve hareket kabiliyetini tamamen yitirdi. Bu sırada gaspçılardan biri midibüsün kapısını açtı ve içeri girdi. Başına silahı dayayarak içerisinde 45 bin dolar, 23 bin euro, 35 bin lira ve 1.5 milyon liralık çek bulunan çantayı alarak kaçtı. Yaşadıkları karşısında büyük bir şok yaşayan H.C., hemen polisi arayarak yardım istedi.