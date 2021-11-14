Video Yaşam Başına silah dayayıp çantasını gasp ettiler | Video
Başına silah dayayıp çantasını gasp ettiler | Video

Başına silah dayayıp çantasını gasp ettiler | Video

14.11.2021 | 10:38

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İstanbul’da, bir ayakkabı firması sahibi H.C., kendisini motorla takip eden 2 gaspçı tarafından akşam trafiğinde önce kaza süsü verip durduruldu ve başına silah dayanarak içerisinde yaklaşık 750 bin lira ve 1.5 milyon lira çek olan çantası gasp edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Ekipleri, 160 saatlik kamera görüntülerini inceleyerek izini bulduğu gaspçıları sokak ortasında yaka paça gözaltına aldı.

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Başakşehir'de Ayakkabıcılar Sitesinde kardeşi ile ortak firması olan H.C., 15 Ekim 2021 günü saat 20.00 sıralarında iş yerinden çıkarak midibüse bindi. İş yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaşmıştı ki yanında motosikletli iki kişi belirdi. Motosikletteki kişilerden biri, 'Ayağıma vurdun, sağa çek, hastaneye, polise gideceğiz' diyordu. H.C., kendisine seslenen motosiklet üzerindeki kişiye bakınca iyi olduğunu gördü ama yine de "Tamam beni takip edin hastaneye gidiyoruz" dedi. H.C., birine çarpmadığına emindi ve bir terslik olduğunu anlaması uzun sürmedi. Solunda gördüğü motosikletten peş peşe ateş açılmaya başladı.

KAFASINA SİLAH DAYADILAR

Açılan ateşler sonrası aracın sol camı kırıldı, peş peşe ateş açmaya devam eden gaspçılar, H.C'nin önüne geçince, geriye doğru kaçmak istedi. Bu sırada arkasındaki bir minibüse çarptı ve hareket kabiliyetini tamamen yitirdi. Bu sırada gaspçılardan biri midibüsün kapısını açtı ve içeri girdi. Başına silahı dayayarak içerisinde 45 bin dolar, 23 bin euro, 35 bin lira ve 1.5 milyon liralık çek bulunan çantayı alarak kaçtı. Yaşadıkları karşısında büyük bir şok yaşayan H.C., hemen polisi arayarak yardım istedi.

160 SAAT KAMERA İNCELENDİ

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıları yakalamak için detaylı çalışalar yaptı. Gaspçıların gün boyu H.C'yi iş yerinden dışarı çıktığı zamanlarda sıkı bir şekilde takip ettikleri ve keşif yaptıkları anlaşıldı. Gaspçıların kaçtığı 20 kilometrelik güzergah boyunca kamera görüntüleri toplandı. Yaklaşık 160 saatlik kamera görüntüleri incelendi ve gaspçıların kimlikleri deşifre edilerek izleri bulundu.

2 GASPÇI TUTUKLANDI

Gasp olayını gerçekleştiren 8 suç kayıtlı Ali Altan ve (23) 6 suç kaydı olan Suriyeli Mahmoud Alkadour (19) Başakşehir'de sokak üzerinde yaka paça gözaltına alındı. Motosikletin sahibi A.Ü. de Esenyurt'ta yakalandı. Motosiklete el konulurken, evlerinde yapılan aramalarda olay sırasında taktıkları kasklar ve giydikleri ayakkabılar bulundu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Altan ve Alkadour tutuklanırken, A.Ü. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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