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Giriş Tarihi: 18.10.2026 16:05 Son Güncelleme: 18.10.2026 16:07

Başkan Erdoğan, vefatının 5. yılında Özdemir Bayraktar’ı yâd etti: "Rahmet ve hasretle anıyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayisinin tam bağımsızlık hedefine ulaşmasında öncü rol üstlenen ve Millî Teknoloji Hamlesi'nin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar'ı, ebediyete irtihalinin 5. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla anarak "Mekânı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, vefatının 5. yılında Özdemir Bayraktar’ı yâd etti: Rahmet ve hasretle anıyorum
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayisinin tam bağımsızlık hedefine ulaşmasında öncü rol üstlenen ve Millî Teknoloji Hamlesi'nin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar'ı, ebediyete irtihalinin 5. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla anarak "Mekânı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine ömrünü vakfeden, Millî Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ebedî âleme irtihalinin 5'inci yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun."

#RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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Başkan Erdoğan, vefatının 5. yılında Özdemir Bayraktar’ı yâd etti: "Rahmet ve hasretle anıyorum"
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