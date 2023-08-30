Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına teşekkür ve talimat

Erdoğan, "Muhalefet yönetimindeki belediyeleri yeniden kazanmalıyız, vatandaşımız hak ettiği belediyecilik hizmetinden mahrum kalmamalı. Bu zamana kadar ki tüm emekleriniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu son MKYK'mız, kongre sürecinde olağanüstü bir şey olursa bir daha toplanırız" dedi.