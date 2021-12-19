Başkan Erdoğan’dan TÜRKSAT 5B mesajı! Elon Musk’ı şantaja boyun eğmediği için tebrik ediyorum

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Bugün Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz ocakta Türksat 5A'yı Falcon 9 roketiyle fırlatmış, haziran ayında da hizmete alma törenini gerçekleştirmiştik. Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik.

Sayın Elon Musk'ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Türksat 5B uydumuz 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacaktır.