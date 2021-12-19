Video Türkiye Son dakika! TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı | Video
Son dakika! TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı | Video

Son dakika! TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı | Video

19.12.2021 | 08:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı | Video 01:14
Son dakika! TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı | Video 19.12.2021 | 08:47
Başkan Erdoğan’dan TÜRKSAT 5B mesajı! Elon Musk’ı şantaja boyun eğmediği için tebrik ediyorum 02:41
Başkan Erdoğan'dan TÜRKSAT 5B mesajı! Elon Musk'ı şantaja boyun eğmediği için tebrik ediyorum 19.12.2021 | 08:16
Hava Durumu 19-12-2021 01:30
Hava Durumu 19-12-2021 19.12.2021 | 08:00
TÜRKSAT 5B uzaya fırlatıldı! Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. 08:21
TÜRKSAT 5B uzaya fırlatıldı! Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. 19.12.2021 | 07:35
Başkan Erdoğan’dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi paylaşımı: Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız. 01:15
Başkan Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi paylaşımı: "Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız." 18.12.2021 | 23:23
İzmir’de göçük olan maden ocağında kimse var mıydı? A Haber muhabiri canlı yayında paylaştı 03:01
İzmir'de göçük olan maden ocağında kimse var mıydı? A Haber muhabiri canlı yayında paylaştı 18.12.2021 | 23:07
İzmir’de maden ocağında göçük! 00:17
İzmir'de maden ocağında göçük! 18.12.2021 | 22:55
Kars-Erzurum kara yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var! 00:09
Kars-Erzurum kara yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var! 18.12.2021 | 21:25
’ASELSAN satıldı’ yalanı bir kez daha çöktü! En yetkili isim tek tek anlattı 02:43
'ASELSAN satıldı' yalanı bir kez daha çöktü! En yetkili isim tek tek anlattı 18.12.2021 | 19:12
Başkan Erdoğan’dan Afrikalı gençlerle buluştuğu programa ilişkin paylaşım 01:04
Başkan Erdoğan'dan Afrikalı gençlerle buluştuğu programa ilişkin paylaşım 18.12.2021 | 19:05
Haramidere E-5’te araç alevler içinde kaldı, trafik durdu! 00:30
Haramidere E-5'te araç alevler içinde kaldı, trafik durdu! 18.12.2021 | 18:13
Dövizi neden yükseltiyorlar? Kılıçdaroğlu aradı, TÜSİAD bildiri yayımladı 08:40
Dövizi neden yükseltiyorlar? Kılıçdaroğlu aradı, TÜSİAD bildiri yayımladı 18.12.2021 | 16:38
SON DAKİKA: ’Aselsan Katar’a satıldı’ yalanı bir kez daha çöktü! Aselsan küresel bir Türk şirketidir 04:38
SON DAKİKA: 'Aselsan Katar'a satıldı' yalanı bir kez daha çöktü! "Aselsan küresel bir Türk şirketidir" 18.12.2021 | 16:09
Başkan Erdoğan, Afrika liderleriyle basın toplantısı düzenledi 08:53
Başkan Erdoğan, Afrika liderleriyle basın toplantısı düzenledi 18.12.2021 | 16:02
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar 23:50
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar 18.12.2021 | 11:26
Ankara’da ’Kitre bebek’ tartışması 01:59
Ankara'da 'Kitre bebek' tartışması 18.12.2021 | 11:20
SON DAKİKA: Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı! 08:29
SON DAKİKA: Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı! 18.12.2021 | 10:25
Hava Durumu 18-12-2021 01:30
Hava Durumu 18-12-2021 18.12.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa girecek... 2023’ün yol haritası belirlenecek! 01:42
Başkan Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa girecek... 2023'ün yol haritası belirlenecek! 17.12.2021 | 11:52
Hava Durumu 17-12-2021 01:30
Hava Durumu 17-12-2021 17.12.2021 | 08:00

TÜRKSAT 5B, uydusu ABD’nin Florida eyaletinden bulunan Cape Canaveral üssü’nden uzaya fırlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin yanı sıra, bölgesel olarak Orta Doğu'nun tamamı, Kızıldeniz, Akdeniz Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika gibi ülkeleri de içeren geniş kapsama alanına sahip Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı.

Yüksek verimli uydu kapasitesine sahip Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip bulunuyor. Türksat 5B uydusuyla birlikte, Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı 5'e, toplam uydu sayısı ise 8'e ulaştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA