Başkan Saygılı, altyapı mağduriyeti yaşayan esnafa destek vererek İZBB’ye yüklendi!

Taşkınlar, su basan alt geçitler, çukura dönen yollar, ne yazık ki canından olan günahsız İzmirliler…Ve ortada olmayan bir belediye. Vatandaşla, sosyal medya kullanıcılarıyla, cesurca gerçeği söyleyen İzmirlilerle kavga etmeyi bırakın. Suçu; doğruları ifade eden insanlarda değil kendi basiretsizliğinizde arayın. 25 yıldır İzmir'i sadece oy kitlesi ve siyasi kale olarak gören CHP, bu şehrin insanına hezimet değil hizmet borçludur. Eza değil vefa borçludur. Hasar değil eser borçludur. "Engelleniyoruz" söylemi artık sokakta karşılık bulmuyor. Çünkü İzmirli yaşadığını biliyor, gerçeği görüyor. Ezcümle; İzmir'i önemsemiyorsunuz. İzmir'i yönetemiyorsunuz." açıklamasında bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!