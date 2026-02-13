Başkan Saygılı, altyapı mağduriyeti yaşayan esnafa destek vererek İZBB’ye yüklendi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her yağmur sonrası meydana gelen sel ve taşkınlarda yetersiz kaldığını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Belediye yönetimine sert sözlerle yüklenerek, "Algıyla hakikat arasındaki köprüyü geçemeyenler, algıların esiri olup İzmir'den hakikati gizlemeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. İzmir'in İZBB yüzünden içinde bulunduğu; "hizmetsizlik, yönetimsizlik, liyakatsizlik ve yetersizlik" hakikatinin faturasını vatandaşlarımıza ya da sosyal medyaya kesmeye çalışıyorlar. Beceriksizlik siyasetinizle mayaladığınız algı sıvanızla İzmir'in gerçeklerini kapatamazsınız! Her yağmurda aynı manzara.
Taşkınlar, su basan alt geçitler, çukura dönen yollar, ne yazık ki canından olan günahsız İzmirliler…Ve ortada olmayan bir belediye. Vatandaşla, sosyal medya kullanıcılarıyla, cesurca gerçeği söyleyen İzmirlilerle kavga etmeyi bırakın. Suçu; doğruları ifade eden insanlarda değil kendi basiretsizliğinizde arayın. 25 yıldır İzmir'i sadece oy kitlesi ve siyasi kale olarak gören CHP, bu şehrin insanına hezimet değil hizmet borçludur. Eza değil vefa borçludur. Hasar değil eser borçludur. "Engelleniyoruz" söylemi artık sokakta karşılık bulmuyor. Çünkü İzmirli yaşadığını biliyor, gerçeği görüyor. Ezcümle; İzmir'i önemsemiyorsunuz. İzmir'i yönetemiyorsunuz." açıklamasında bulundu.