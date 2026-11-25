ÇÖZÜM ODAKLI VE HIZLI BİR DÖNEM BAŞLIYOR

İzmirlilerin takdiriyle göreve geldiğini hatırlatan Tugay, seçildiği günden bu yana hem kentin mevcut sorunlarını gidermek hem de geleceğini inşa etmek için çaba harcadıklarını söyledi. Yeni dönemi, yapılan tüm çalışmaların hızlandığı ve uzun yıllardır bekleyen meselelerin masaya yatırılarak hızla çözüme kavuşturulduğu bir süreç olarak tanımladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay A Haber'de: "Sorunları daha hızlı çözeceğiz" | Video

İzmir'in Türkiye'nin lokomotif kentlerinden biri olduğunu ve İzmir dışından bir kişinin kendisine "İzmir sadece İzmirlilerin değil, Türkiye'nin İzmir'i" dediğini aktaran Tugay, şehrin yüksek potansiyeline rağmen bir yerlerde takılıp kalmış bir görüntü sergilediğini ifade etti. Kent içi sıkışıklık, deprem riski taşıyan ve kötü görünümlü yapılaşmaların acil dönüşümü, tarihi ve turistik değerler, tarımsal güç ve sorunlarla boğuşan Körfez gibi başlıklara dikkat çeken Tugay, Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına gücünü aşan bu alanlarda merkezi yönetim, bakanlıklar, üniversiteler ve farklı kurumların bilgi birikimi ile kaynak desteğinin şart olduğunu belirtti.