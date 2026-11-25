İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, A Haber canlı yayınına katılarak kentin acil çözüm bekleyen meselelerini, yürütülen projeleri ve önümüzdeki dönemin yol haritasını paylaştı. 2027 yılı bütçesinde yatırımlara yüzde 40 oranında pay ayrıldığını duyuran Tugay, özellikle Körfez temizliği ve altyapı çalışmalarının büyük bir ivme kazanacağını vurguladı.
ÇÖZÜM ODAKLI VE HIZLI BİR DÖNEM BAŞLIYOR
İzmirlilerin takdiriyle göreve geldiğini hatırlatan Tugay, seçildiği günden bu yana hem kentin mevcut sorunlarını gidermek hem de geleceğini inşa etmek için çaba harcadıklarını söyledi. Yeni dönemi, yapılan tüm çalışmaların hızlandığı ve uzun yıllardır bekleyen meselelerin masaya yatırılarak hızla çözüme kavuşturulduğu bir süreç olarak tanımladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay A Haber'de: "Sorunları daha hızlı çözeceğiz" | Video
İzmir'in Türkiye'nin lokomotif kentlerinden biri olduğunu ve İzmir dışından bir kişinin kendisine "İzmir sadece İzmirlilerin değil, Türkiye'nin İzmir'i" dediğini aktaran Tugay, şehrin yüksek potansiyeline rağmen bir yerlerde takılıp kalmış bir görüntü sergilediğini ifade etti. Kent içi sıkışıklık, deprem riski taşıyan ve kötü görünümlü yapılaşmaların acil dönüşümü, tarihi ve turistik değerler, tarımsal güç ve sorunlarla boğuşan Körfez gibi başlıklara dikkat çeken Tugay, Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına gücünü aşan bu alanlarda merkezi yönetim, bakanlıklar, üniversiteler ve farklı kurumların bilgi birikimi ile kaynak desteğinin şart olduğunu belirtti.
ANKARA TEMASLARI VE MERKEZİ YÖNETİMLE UYUM
AK Parti heyeti, bazı bakanlar ve Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmelere değinen Tugay, Ankara'da İzmir'e daha fazla ilgi gösterme ve sorunları yerel yönetimle uyum içinde hızla çözme iradesi hissettiğini dile getirdi. Geçmiş dönemlerde bu iş birliğinin kurulamadığını savunan Tugay, bakanlıkların İzmir'in yararına olacak pek çok kararına itiraz edildiğini, açılan davalarla süreçlerin durdurulduğunu ve iyi niyetli projelerde ortak akla ulaşılamadığını ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e yönelik yaklaşımını da değerlendiren Tugay, Başkan Erdoğan'ın kente duyduğu sevginin bugüne kadar tam anlaşılamadığını düşündüğünü belirterek, kendisini her zaman sevgi ve saygıyla karşılayacaklarını ve hizmetler hayata geçtikçe en çok mutlu olacak isimlerden birinin Başkan Erdoğan olacağını söyledi.
SU İNDİRİMİ, ZAM YAPILMAYAN ULAŞIM VE 183,5 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE
Göreve başladığında vatandaşlardan en çok su faturalarıyla ilgili şikayet aldığını ve İzmir'in Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığı algısının belli ölçüde haklılık payı taşıdığını belirten Tugay, yaptıkları indirimle halkı rahatlattıklarını kaydetti. Önümüzdeki yıl toplu ulaşıma zam yapmadıklarını ve indirim çeşitliliğini artırdıklarını aktaran Tugay, bu yıl 183,5 milyar liralık bir bütçe oluşturduklarını ve en büyük payı ulaşıma ayırdıklarını açıkladı.
Belediye meclisinden oy birliğiyle geçen bütçenin yüzde 40'ının, yani 80 milyar liranın üzerindeki bir kaynağın yatırımlara yönlendirildiğini vurgulayan Tugay, ulaşımın yanında en hayati ve öncelikli konu olarak gördüğü kentsel dönüşüme de çok ciddi bir pay ayırdıklarını söyledi. Gelecek yıl kentsel dönüşümde olağanüstü bir hareketlilik yaşanacağını belirten Tugay, riskli yapı kararları, ruhsat süreçleri ve ekonomik desteklerle vatandaşların önünü açacaklarını kaydetti.
TARİHİ MİRASTA "ROMA" VİZYONU VE SOSYAL DESTEKLER
Kentin merkezindeki tarihi dokuyu canlandırmak için Basmane, Anafartalar ve Hatuniye bölgelerinde altyapı çalışmalarının başlatıldığını duyuran Tugay, sokak sağlıklaştırma ve restorasyonlarla bu alanların çöküntü bölgesi olmaktan çıkarılacağını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle antik tiyatro kazılarının ve Eski Smyrna bölgesindeki çalışmaların hızlanacağını belirten Tugay, İzmir'in İtalya'nın Roma kenti gibi bir tarihi zenginliğe sahip olduğunu ve bu miras gün yüzüne çıktıkça yerli-yabancı turist sayısının katlanarak artacağını öngördü.
Sosyal belediyecilik alanında da yeni adımlar atacaklarını belirten Tugay, huzurevlerinin kapasitesinin 4-5 katına çıkarılacağını, yenidoğan bebekler ve annelere yönelik desteklerin artırılacağını bildirdi. Ayrıca gençler için spor tesisleri planlamak üzere eski Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile bir araya geldiklerini ve her mahallede çocukların spor yapabileceği alanlar oluşturacaklarını aktardı.
ALTYAPI SEFERBERLİĞİ VE KÖRFEZ'DE 50 MİLYON TONLUK TEMİZLİK
Önümüzdeki 2,5 yıl tamamlandığında, geride kalan 5 yılın hiçbir dönemiyle kıyaslanamayacak yoğunlukta bir altyapı çalışması gerçekleştirmiş olacaklarını iddia eden Tugay, İller Bankası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak planlama yaptıklarını söyledi. Dikili ve Şakran'da süren çalışmalara Urla, Çeşme, Selçuk, Kınık, Kiraz ve Beydağ'ın da ekleneceğini belirterek arıtmasız hiçbir bölge bırakmayacaklarını vurguladı.
Körfez kirliliğine ilişkin son 1-1,5 yılda kendi imkanlarıyla 1,5 milyon tondan fazla dip çamuru temizlediklerini, Çiğli'deki arıtma tesisinin verimli çalışmasıyla kirliliğin durduğunu kaydeden Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile yapılan görüşme sonucu çok kapsamlı bir temizlik sürecinin başlayacağını duyurdu. Önemli bir bölümünü hükümetin üstleneceği bu çalışma kapsamında yaklaşık 50 milyon ton çamur çıkarılarak su sirkülasyonu artırılacak ve Körfez tarihinin en kapsamlı temizliğine kavuşacak.
DEV ULAŞIM PROJELERİ VE YARIM KALAN YATIRIMLAR
Merkezi hükümetle ortaklaşa yürütülecek diğer ulaşım projelerini de sıralayan Tugay; Karşıyaka ile Konak'ı Körfez'in altından tüp geçitle bağlayacak metro hattı, ikinci çevre yolu ile şehir içi köprülü kavşaklar ve alt geçitlerin planlandığını açıkladı. Gelecek yıl yollarda yoğun inşaat çalışmaları görüleceğini ancak bunların tamamlanmasıyla kentin büyük ölçüde rahatlayacağını ifade etti.
Geçmişten devralınan ve yarım kalan Opera binası, Karşıyaka Stadı, Örnekköy kentsel dönüşüm alanı ve Buca Metrosu gibi projelerde de sürecin hızlandığını aktaran Tugay, hükümetin desteğini arkalarında hissetmenin kendilerine moral verdiğini, müteahhit firmaların da bu desteği görünce daha istekli çalışmaya başladığını söyledi.
DEPREM MASTER PLANI VE MECLİSTEKİ ENGELLEMELERE TEPKİ
Depreme hazırlık çalışmaları kapsamında Deprem Master Planı'nın önümüzdeki yılın ilk üç ayı içinde tamamlanacağını müjdeleyen Tugay, kamu binaları, yollar, köprüler ve konutların risk durumunun tespit edileceğini, ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde en acil yapılardan başlanarak müdahale edileceğini bildirdi.
Belediye meclisindeki muhalefetin tutumunu da eleştiren Tugay, 6 ay önce doğru bulunan konulara bugün mantık dışı ve haksız itirazlar yapıldığını, meclis ve komisyonlarda engelleme çabalarıyla karşılaştıklarını savundu. Bazı siyasetçilerin, milletvekillerinin ve il başkanının sadece büyükşehirin çalışmaması adına yanlış bir algı yaratmaya çalıştığını öne süren Tugay, doğru işlerin engellenmesine İzmirlilerin destek vermeyeceğini ifade etti. İzmirlilere seslenen Tugay, kente hizmet etmek için seçildiğini vurgulayarak, kendisinden hizmet yerine ideolojiyle ilgilenmesini isteyenlerden özür dilediğini, önceliğinin İzmir'in iyi hizmet alması olduğunu ve kimseyi incitmeden, çatışmaya girmeden çalışacağını sözlerine ekledi.