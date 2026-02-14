Başkent’te suç örgütüne büyük darbe! 23 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ş. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Operasyonda şüphelilerin; "nitelikli yağma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", "tehdit", "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma", "silah ve mühimmat ticareti", "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "iş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi" suçlarını işledikleri tespit edildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1680 Lyrca hap, 125 sentetik ecza maddesi, 7 gram esrar, 3 tabanca, 3 şarjör, 70 fişek, 1 balistik yelek ve 1 dedektör ele geçirildi.

TAMAMI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.