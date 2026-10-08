Baskonia-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Siyah-beyazlılar İspanya’da galibiyet arıyor!

EuroLeague takviminde İspanya durağına gelen Beşiktaş, Baskonia karşısında mücadele edecek. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki yolculuğunu sürdürürken Baskonia-Beşiktaş maçı haftanın dikkat çeken eşleşmeleri arasında yer alıyor. Baskonia-Beşiktaş maçı öncesinde iki takımın kadro durumu ve karşılaşmaya dair ayrıntılar da netleşiyor.
EuroLeague'in 4. haftasında Baskonia ile Beşiktaş, 9 Ekim Cuma günü karşı karşıya gelecek. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar böylece sezonun ikinci EuroLeague deplasmanına çıkacak. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında parkeden galibiyetle ayrılmıştı.
Baskonia-Beşiktaş mücadelesi S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. S Sport'un 9 Ekim yayın akışında karşılaşma saat 21.30'da yer aldı.
⏩ 𝗡𝗲𝘅𝘁 𝗚𝗮𝗺𝗲 🏆 EuroLeague #4 📅 9 Ekim Cuma | 21.30 🆚 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 📍 Buesa Arena https://t.co/w6QZxWNWqx— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) October 7, 2026
EuroLeague'e 13 sezonluk aranın ardından yeniden dönen Beşiktaş, ilk üç haftada bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip 4. haftaya 9. sırada giriyor.
Sezonun ilk haftasında Valencia Basket ile İstanbul'da oynanan mücadele 96-94 sona erdi. Beşiktaş daha sonra Maccabi Tel Aviv deplasmanında 109-93 kazanarak EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı. Üçüncü haftada ise Barcelona ile karşılaşan siyah-beyazlılar sahadan 95-82'lik skorla ayrıldı.
Baskonia-Beşiktaş karşılaşması öncesinde EuroLeague'de üst sıralar ve iki ekibin konumu şöyle: