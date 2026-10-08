Baskonia-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Siyah-beyazlılar İspanya’da galibiyet arıyor!

EuroLeague takviminde İspanya durağına gelen Beşiktaş, Baskonia karşısında mücadele edecek. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki yolculuğunu sürdürürken Baskonia-Beşiktaş maçı haftanın dikkat çeken eşleşmeleri arasında yer alıyor. Baskonia-Beşiktaş maçı öncesinde iki takımın kadro durumu ve karşılaşmaya dair ayrıntılar da netleşiyor.