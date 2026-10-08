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Giriş Tarihi: 8.10.2026 09:41

Baskonia-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Siyah-beyazlılar İspanya’da galibiyet arıyor!

EuroLeague’de yoluna devam eden Beşiktaş, bu kez İspanya deplasmanında Baskonia karşısına çıkıyor. Baskonia-Beşiktaş maçı, siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki önemli randevularından biri olurken karşılaşmanın saat ve yayın bilgileri de belli oldu. Baskonia-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin ayrıntılar...

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Baskonia-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Siyah-beyazlılar İspanya’da galibiyet arıyor!
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EuroLeague takviminde İspanya durağına gelen Beşiktaş, Baskonia karşısında mücadele edecek. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki yolculuğunu sürdürürken Baskonia-Beşiktaş maçı haftanın dikkat çeken eşleşmeleri arasında yer alıyor. Baskonia-Beşiktaş maçı öncesinde iki takımın kadro durumu ve karşılaşmaya dair ayrıntılar da netleşiyor.

BASKONIA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 4. haftasında Baskonia ile Beşiktaş, 9 Ekim Cuma günü karşı karşıya gelecek. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlılar böylece sezonun ikinci EuroLeague deplasmanına çıkacak. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında parkeden galibiyetle ayrılmıştı.

BASKONIA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Baskonia-Beşiktaş mücadelesi S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. S Sport'un 9 Ekim yayın akışında karşılaşma saat 21.30'da yer aldı.

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BEŞİKTAŞ EUROLEAGUE'DE KAÇINCI SIRADA?

EuroLeague'e 13 sezonluk aranın ardından yeniden dönen Beşiktaş, ilk üç haftada bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip 4. haftaya 9. sırada giriyor.

Sezonun ilk haftasında Valencia Basket ile İstanbul'da oynanan mücadele 96-94 sona erdi. Beşiktaş daha sonra Maccabi Tel Aviv deplasmanında 109-93 kazanarak EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı. Üçüncü haftada ise Barcelona ile karşılaşan siyah-beyazlılar sahadan 95-82'lik skorla ayrıldı.

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EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Baskonia-Beşiktaş karşılaşması öncesinde EuroLeague'de üst sıralar ve iki ekibin konumu şöyle:

  • Panathinaikos: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
  • Fenerbahçe Tarfin: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
  • Valencia Basket: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
  • Partizan: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
  • Olympiakos: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet
  • Barcelona: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet
  • Hapoel Tel Aviv: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet
  • Dubai Basketball: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet
  • ASVEL: 4 maç, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet
  • Beşiktaş: 3 maç, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet
  • Baskonia: 3 maç, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet

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Baskonia-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Siyah-beyazlılar İspanya’da galibiyet arıyor!
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