Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de namağlup iki takım karşılaşıyor!

FENERBAHÇE İLK KEZ DEPLASMANDA

Sarı-lacivertliler EuroLeague'de geride kalan üç haftayı İstanbul'da oynadı. Virtus Bologna, Bayern Münih ve Dubai Basketball karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Panathinaikos karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez Avrupa'da dış saha sınavı verecek.

Panathinaikos cephesinde ise tablo tam tersi. Yunan ekibi ilk üç haftadaki Paris Basketball, ASVEL ve Maccabi Tel Aviv maçlarının tamamını Atina'da oynadı ve bu seriden kayıpsız çıktı. Böylece bu akşam Fenerbahçe'nin ilk deplasmanı, Panathinaikos'un ise üst üste dördüncü iç saha karşılaşması olacak.