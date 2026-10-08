Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de namağlup iki takım karşılaşıyor!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de sezona yaptığı güçlü başlangıcı Yunanistan deplasmanında sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Panathinaikos karşısında hem galibiyet serisini korumayı hem de iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı öncesinde maç programı da dikkat çekiyor.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında bugün Panathinaikos AKTOR'un konuğu olacak. Telekom Center Athens'ta oynanacak mücadele saat 21.15'te başlayacak.
Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece sarı-lacivertliler, yeni sezondaki ilk deplasman maçında Atina'da parkeye çıkacak.
Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos Aktor'a konuk oluyor. #YellowLegacy #EuroLeague 👉 https://t.co/lKeRXBRTuD https://t.co/Bl8pQMWKL1— Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) October 7, 2026
Sarı-lacivertliler EuroLeague'de geride kalan üç haftayı İstanbul'da oynadı. Virtus Bologna, Bayern Münih ve Dubai Basketball karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Panathinaikos karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez Avrupa'da dış saha sınavı verecek.
Panathinaikos cephesinde ise tablo tam tersi. Yunan ekibi ilk üç haftadaki Paris Basketball, ASVEL ve Maccabi Tel Aviv maçlarının tamamını Atina'da oynadı ve bu seriden kayıpsız çıktı. Böylece bu akşam Fenerbahçe'nin ilk deplasmanı, Panathinaikos'un ise üst üste dördüncü iç saha karşılaşması olacak.
Dördüncü hafta öncesinde Panathinaikos ve Fenerbahçe'nin üçer galibiyeti bulunuyor. Averaj üstünlüğüyle Panathinaikos ilk sırada, Fenerbahçe Tarfin ise ikinci basamakta yer alıyor. Atina'daki mücadele, iki takımın da yenilgisiz serisinin sona ereceği karşılaşma olacak.
hafta öncesinde EuroLeague'de ilk 8 sıra şöyle: