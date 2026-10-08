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Giriş Tarihi: 8.10.2026 09:20

Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de namağlup iki takım karşılaşıyor!

EuroLeague’de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe Tarfin, bu kez Atina’da zorlu bir deplasmana çıkıyor. İlk üç haftayı galibiyetle geçen sarı-lacivertliler, Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı ile serisini sürdürmenin peşinde olacak. Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadele öncesi son bilgiler ve yayın detayları...

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Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de namağlup iki takım karşılaşıyor!
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de sezona yaptığı güçlü başlangıcı Yunanistan deplasmanında sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Panathinaikos karşısında hem galibiyet serisini korumayı hem de iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı öncesinde maç programı da dikkat çekiyor.

PANATHINAIKOS-FENERBAHÇE TARFIN MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında bugün Panathinaikos AKTOR'un konuğu olacak. Telekom Center Athens'ta oynanacak mücadele saat 21.15'te başlayacak.

PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece sarı-lacivertliler, yeni sezondaki ilk deplasman maçında Atina'da parkeye çıkacak.

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FENERBAHÇE İLK KEZ DEPLASMANDA

Sarı-lacivertliler EuroLeague'de geride kalan üç haftayı İstanbul'da oynadı. Virtus Bologna, Bayern Münih ve Dubai Basketball karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Panathinaikos karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez Avrupa'da dış saha sınavı verecek.

Panathinaikos cephesinde ise tablo tam tersi. Yunan ekibi ilk üç haftadaki Paris Basketball, ASVEL ve Maccabi Tel Aviv maçlarının tamamını Atina'da oynadı ve bu seriden kayıpsız çıktı. Böylece bu akşam Fenerbahçe'nin ilk deplasmanı, Panathinaikos'un ise üst üste dördüncü iç saha karşılaşması olacak.

PANATHINAIKOS LİDER, FENERBAHÇE TAKİPTE

Dördüncü hafta öncesinde Panathinaikos ve Fenerbahçe'nin üçer galibiyeti bulunuyor. Averaj üstünlüğüyle Panathinaikos ilk sırada, Fenerbahçe Tarfin ise ikinci basamakta yer alıyor. Atina'daki mücadele, iki takımın da yenilgisiz serisinin sona ereceği karşılaşma olacak.

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EUROLEAGUE PUAN DURUMU

hafta öncesinde EuroLeague'de ilk 8 sıra şöyle:

  1. Panathinaikos: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
  2. Fenerbahçe Tarfin: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
  3. Valencia Basket: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
  4. Partizan: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
  5. Olympiakos: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet
  6. Barcelona: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet
  7. Hapoel Tel Aviv: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet
  8. Dubai Basketball: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet

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Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de namağlup iki takım karşılaşıyor!
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