Başsavcılıktan yalan haberlere soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde, "İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının failinin tahliye edildiği" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Başsavcılığın resmi x hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde, "İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının failinin tahliye edildiği" yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Söz konusu iddia asılsız olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen yargılama sonucunda, saldırının asıl planlayıcısı ve organizatörü konumunda bulunan Djamel Slimani'nin tutukluluk hali halen devam etmektedir. Anılan sanık hakkında mahkemece "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen hüküm kapsamında, toplam 2.103 yıl 132 ay hapis cezası verilmiştir. Bu çerçevede, gerçek dışı bilgilerle kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan, yargı süreçlerini çarpıtarak terörle mücadele konusundaki hassasiyeti zedeleyen paylaşım yapanlar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A Maddesi kapsamında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu yönünden resen soruşturma başlatılmış olup; tahkikat konusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"