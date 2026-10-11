Batman'da 6 katlı çatıda tehlikeli oyun: Çocuklar şakalaştı, ustalar kahvaltı yaptı!

Batman'da Gültepe Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısına çıkan iki çocuk, çatı tamiratı yaptı. Baret ve emniyet kemeri kullanmadıkları görülen çocuklar, çalışma sırasında birbirleriyle şakalaştı.
ÖLÜME MEYDAN OKUYAN ŞAKA
Yüksekten düşme riski bulunan çatıda çocukların bu davranışları yürekleri ağza getirdi. Çocuklar çalışıp şakalaşırken, yanlarında bulunan ve usta oldukları belirtilen iki kişinin oturarak kahvaltı yaptığı görüldü.
6 katlı binanın çatısında tamirat yapan iki çocuğun tehlikeli şakalaşması kamerada