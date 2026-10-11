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Giriş Tarihi: 11.10.2026 14:28

Batman'da 6 katlı çatıda tehlikeli oyun: Çocuklar şakalaştı, ustalar kahvaltı yaptı!

Batman’da 6 katlı binanın çatısında hiçbir önlem almadan tamirat yapan iki çocuğun şakalaşması yürekleri ağza getirdi. Yanlarındaki ustaların ise tehlikeye aldırış etmeden kahvaltı yapması tepki çekti.

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İHA Yaşam
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Batman'da Gültepe Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısına çıkan iki çocuk, çatı tamiratı yaptı. Baret ve emniyet kemeri kullanmadıkları görülen çocuklar, çalışma sırasında birbirleriyle şakalaştı.

ÖLÜME MEYDAN OKUYAN ŞAKA

Yüksekten düşme riski bulunan çatıda çocukların bu davranışları yürekleri ağza getirdi. Çocuklar çalışıp şakalaşırken, yanlarında bulunan ve usta oldukları belirtilen iki kişinin oturarak kahvaltı yaptığı görüldü.

6 katlı binanın çatısında tamirat yapan iki çocuğun tehlikeli şakalaşması kamerada

DEHŞETE DÜŞÜREN O GÖRÜNTÜLER

Çatıdaki çalışma alanında düşmeye karşı koruyucu bir bariyerin de bulunmadığı görüntülere yansıdı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BATMAN

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Batman'da 6 katlı çatıda tehlikeli oyun: Çocuklar şakalaştı, ustalar kahvaltı yaptı!
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