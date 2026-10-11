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6 katlı binanın çatısında tamirat yapan iki çocuğun tehlikeli şakalaşması kamerada

6 katlı binanın çatısında tamirat yapan iki çocuğun tehlikeli şakalaşması kamerada

11 Ekim 2026 14:23

Batman’da 6 katlı bir binanın çatısında koruyucu ekipman kullanmadan tamirat yapan iki çocuğun, çalışma sırasında birbirleriyle şakalaşması yürekleri ağza getirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısına çıkan iki çocuk, çatı tamiratı yaptı. Baret ve emniyet kemeri kullanmadıkları görülen çocuklar, çalışma sırasında birbirleriyle şakalaştı. Yüksekten düşme riski bulunan çatıda çocukların bu davranışları yürekleri ağza getirdi. Çocuklar çalışıp şakalaşırken, yanlarında bulunan ve usta oldukları belirtilen iki kişinin oturarak kahvaltı yaptığı görüldü. Çatıdaki çalışma alanında düşmeye karşı koruyucu bir bariyerin de bulunmadığı görüntülere yansıdı.

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