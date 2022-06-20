Batman’da dram! Engelli kadın ağabeyinin cesediyle yaşadı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 62 yaşındaki engelli kız kardeşiyle yaşayan 66 yaşındaki Şehmus Önel, henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Önel'in ikamet ettiği evden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları durumu akrabasına iletti. Eve giren Önel'in akrabaları, talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk eden güvenlik ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Önel'in yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

ENGELLİ KIZ KARDEŞİNE AKRABALARI SAHİP ÇIKTI

Önel'in cansız bedeni Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Bölümüne sevk edildi.

Öte yandan, ağabeyinin cesediyle evde yaklaşık 3 gün boyunca kalan engelli Selime Daş'ı ise akrabaları yanına alarak kedisine sahip çıktı.