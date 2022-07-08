Bayramda havale ve EFT yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi hesaba geçer mi?

"Bayramda havale, EFT yapılır mı" sorusu yanıt aramaya başladı. Online bireysel bankacılık işlemleri ile gerçekleştirilen para transferleri için bankaların çalışma sistemleri kontrol ediliyor. Para bekleyenler ya da gönderecek olanlar "bayramda EFT, havale yapılır mı" sorusu için araştırmaya çıktı. Peki, bayramda yapılan EFT – havale ne zaman hesaba geçer? İşte detaylar…