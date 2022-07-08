Haberler Yaşam Haberleri Bayramda havale ve EFT yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi hesaba geçer mi?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 13:26

Bayramda havale ve EFT yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi hesaba geçer mi?

Kurban Bayramı için sayılı saatler kala bireysel bankacılık işlemleri için online sisteme başvuranlar “bayramda havale olur mu, bayramda EFT yapılır mı” sorularına yanıt arıyor. Bankaların bu konuda nasıl hizmet vereceği merak konusu. Peki, bayramda yapılan para transferi hesaba geçer mi? İşte; “bayramda EFT, havale yapılır mı” sorusunun cevabı…

Bayramda havale ve EFT yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi hesaba geçer mi?

"Bayramda havale, EFT yapılır mı" sorusu yanıt aramaya başladı. Online bireysel bankacılık işlemleri ile gerçekleştirilen para transferleri için bankaların çalışma sistemleri kontrol ediliyor. Para bekleyenler ya da gönderecek olanlar "bayramda EFT, havale yapılır mı" sorusu için araştırmaya çıktı. Peki, bayramda yapılan EFT – havale ne zaman hesaba geçer? İşte detaylar…

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Bayram tatili boyunca bankalar hizmet vermeyecek. Arefe gününde yarım gün; öğle tatiline kadar çalışan bankalar yeniden tatil sonrası faaliyete geçecek.

Peki, bayramda para transferi yapılır mı?

BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Kurban Bayramı günleri boyunca ve diğer resmi tatillerde EFT işlemi gerçekleştirilemez. Ancak resmi tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında havale işlemi gerçekleştirilebilir.

Resmi tatilde yapılan EFT işlemi tatil sonrası ilk iş günü hesaba geçmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bayramda havale ve EFT yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi hesaba geçer mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA