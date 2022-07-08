BORSA bugün açık mı, kaçta kapanıyor? 8 Temmuz Arefe günü borsa açık mı, saat kaça kadar? BİST işlem saatleri

Borsa İstanbul BİST işlem saatleri ile gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı öncesi grafiği kontrol etmek isteyen ilgililer "arefe günü borsa açık mı, kaçta kapanacak" sorularına yanıt aramaya başladı. Genelde resmi tatil günlerinde özel bankaların çalışma sistemi ile değerlendirilen BİST araştırılıyor. Bugün borsa açık mı, saat kaça kadar? İşte detaylar…
BUGÜN BORSA AÇIK MI?
Borsa İstanbul her resmi tatilde olduğu gibi özel bankaların çalışma sisteminden ilerleyecek ve bugün yarım gün hizmet verecek.
Buna göre borsa öğlen saatlerinde kapanacak. Bayram süresince de açık olmayacak.
BORSA İSTANBUL İŞLEM SAATLERİ
BİST resmi tatiller haricinde 09.30'da açılıyor ve mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. Bazı işlemler için akşam seansı saatleri de mevcut.