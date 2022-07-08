BORSA bugün açık mı, kaçta kapanıyor? 8 Temmuz Arefe günü borsa açık mı, saat kaça kadar? BİST işlem saatleri

BUGÜN BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul her resmi tatilde olduğu gibi özel bankaların çalışma sisteminden ilerleyecek ve bugün yarım gün hizmet verecek.

Buna göre borsa öğlen saatlerinde kapanacak. Bayram süresince de açık olmayacak.

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BORSA İSTANBUL İŞLEM SAATLERİ

BİST resmi tatiller haricinde 09.30'da açılıyor ve mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. Bazı işlemler için akşam seansı saatleri de mevcut.