'KÖR NOKTAYA GELMİŞ'

Çevre sakini Recep Akbaş, "Yaşlı bir amcayı ezmiş çöp kamyonu. Cenazeyi kaldırmışlardı geldiğimde Allah rahmet eylesin. Burada bir çalışma da var zaten" ifadelerini kullandı.