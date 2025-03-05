Bayrampaşa’da feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, saat 12.28 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızla seyir halindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından panikleyerek olay yerinden kaçan sürücü Ramazan Demir, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.