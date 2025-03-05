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Giriş Tarihi: 5.3.2025 16:04

Bayrampaşa’da feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bayrampaşa’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaya olay yerinde hayatını kaybederken, kazanın ardından kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Bayrampaşa’da feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, saat 12.28 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızla seyir halindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından panikleyerek olay yerinden kaçan sürücü Ramazan Demir, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin hızla çarptığı ve yayanın metrelerce havaya savrulduğu görülüyor.

Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerini sürdürürken, sürücünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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Bayrampaşa’da feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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