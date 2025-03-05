Video Yaşam Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video
Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video

Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video

05.03.2025 | 15:11

Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan otomobil sürücüsü yakalanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 12.28 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede hızla ilerleyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz yayaya çarptı. Kazanın ardından yaya metrelerce savrulurken otomobil sürücüsü Ramazan Demir olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobilin çarptığı ve adamın metrelerce savrulduğu görülüyor.

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