Bembeyaz yastıkların sırrı ortaya çıktı! Sarı lekeler için ilk olarak bunu yapın

Çamaşır suyu kullanmadan önce ürün etiketini kontrol etmek gerekiyor. Bazı kumaşlarda sararmayı artırabilen veya liflere zarar verebilen ürünlerden kaçınılmalı. Ayrıca çamaşır suyu hiçbir zaman sirke, amonyak ya da başka temizlik ürünleriyle karıştırılmamalı.

Yastığın sarı lekeleri yıkamadan sonra da kalıyorsa işlemi art arda tekrarlamak yerine kumaşın bakım talimatlarına uygun başka bir yöntem değerlendirilmelidir.