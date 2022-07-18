Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna Savaşı ile enerji ve petrol fiyatları başta olmak üzere emtia piyasasında dalgalanmalar sürüyor. Benzin ve motorin fiyatı için doğrudan etkili olan bu hareketlerle bayiler akaryakıt pompa fiyatlarını belirliyor. Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar ile benzin ve motorin fiyatları da sürekli olarak değişim gösteriyor. Bu nedenle araç sahipleri, sürekli olarak güncel akaryakıt fiyatlarını sorguluyor. Son olarak sektör temsilcileri, benzin fiyatlarına 96 kuruş indirim geleceğini duyurmuştu. Beklenen indirim gerçekleşti. Peki, benzin ne kadar oldu? Motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları…
SON DAKİKA HABERİ | BENZİN LİTRE FİYATINA 96 KURUŞ İNDİRİM
Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşler ve döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası akaryakıt fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor. Petroldeki düşüş ivmesi, benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi yaratmıştı. Beklenen indirim geldi. 19 Temmuz Salı günü itibarıyla benzin fiyatlarına 96 kuruş indirim yapıldı. İşte 18 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, mazot ve benzin fiyatları...
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
96 KURUŞLUK İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim geldi. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,66 TL'den 22,70 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 23,78 TL'den 22,82 TL'ye düştü.
96 kuruşluk benzin indirimi, 19 Temmuz 2022 Salı gecesinden itibaren geçerli olacak.
18 TEMMUZ 2022 İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı 23,66 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,40 TL
LPG fiyatı 10,79 TL
ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı 23,76 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,49 TL
LPG fiyatı 11.05 TL
İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı 23,78 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,50 TL
LPG fiyatı 10,73 TL