Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna Savaşı ile enerji ve petrol fiyatları başta olmak üzere emtia piyasasında dalgalanmalar sürüyor. Benzin ve motorin fiyatı için doğrudan etkili olan bu hareketlerle bayiler akaryakıt pompa fiyatlarını belirliyor. Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar ile benzin ve motorin fiyatları da sürekli olarak değişim gösteriyor. Bu nedenle araç sahipleri, sürekli olarak güncel akaryakıt fiyatlarını sorguluyor. Son olarak sektör temsilcileri, benzin fiyatlarına 96 kuruş indirim geleceğini duyurmuştu. Beklenen indirim gerçekleşti. Peki, benzin ne kadar oldu? Motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları…