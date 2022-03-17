Berat Kandili dualarla idrak edildi

Ramazanayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti. Tüm kentlerde müftülükler tarafından camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi. Berat Kandili dolayısıyla İstanbul'da da Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca camilerinde mevlit programları düzenlendi.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.