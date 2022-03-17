Haberler Yaşam Haberleri Berat Kandili dualarla idrak edildi
Giriş Tarihi: 18.3.2022

Berat Kandili dualarla idrak edildi

Berat Kandili dualarla idrak edildi
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti. Tüm kentlerde müftülükler tarafından camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi. Berat Kandili dolayısıyla İstanbul'da da Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca camilerinde mevlit programları düzenlendi.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı! İstanbul'da okullar tatil
Son dakika Galatasaray haberleri: Barcelonalı futbolcular Galatasaray tribünlerini çıldırttı! Son saniyelerde Nef Stadyumu’nu karıştıran hareket…
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bu sezon Avrupa’da ilki yaşadı! Barcelona’ya karşı Marcao’nun golüne rağmen…
Son dakika: Galatasaray, Barcelona'ya mağlup oldu! Avrupa Ligi'ne veda etti
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı! Bugün açılıyor
İYİ Partili Aytun Çıray Selçuk Bayraktar ve SİHA'ları hedef aldı! Vatandaştan tepki yağdı: Yunan bile gördü kabul etti, ne zorunuza gidiyor anlamadım
Alman basınından Frontex’e Yunanistan üzerinden suçlama: Her şey örtbas ediliyor
Tevbe Suresi Son İki Ayeti Okunuşu - Tevbe Suresi 128. Ve 129. Son 2 Ayeti Anlamı Meali Nedir?
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
Batı'nın iki yüzlü tavrı bir kez daha gözler önüne serildi! CNN'de skandal 'sarin gazı' sözleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Berat Kandili dualarla idrak edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA