Berrak Tüzünataç ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik 2 ay önce başlatılan diğer soruşturma kapsamında test sonucu pozitif çıkan Berrak Tüzünataç ise dün ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında daha önce Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 18 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saçında kokain tespit edilmiş, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın ise kenevir uyuşturucu madde testleri pozitif çıkmıştı.