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Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:39

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK Avrupa Ligi fikstürü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki üçüncü sınavında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’ı Dolmabahçe’de ağırlıyor. Siyah beyazlıların Avrupa lig aşaması maç takvimi taraftarın gündemindeki yerini alırken 2'de 2 yapan Kara Kartal için hedef 3. galibiyet. Futbolseverlerin kilitlendiği kritik Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. İşte, detaylar.

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Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK Avrupa Ligi fikstürü
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Avrupa kupalarındaki başarılı grafiğini sürdürmek isteyen temsilcimiz, taraftarı önünde puan mücadelesine çıkacak. Zorlu randevu öncesinde BJK Crystal Palace başlama zamanı, yayıncı kuruluşu, hakem kadrosu ve siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi fikstürüne dair tüm merak edilen detaylar gündemde.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma, 22 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Hakemin düdüğüyle birlikte heyecan saat 22.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dolmabahçe'deki dev kapışma, Türkiye'deki futbolseverler için şifresiz ekranlarda olacak. Beşiktaş - Crystal Palace maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

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BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ VE FİKSTÜRÜ

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynayacağı kalan maçların programı şu şekilde belirlendi:

22 Ekim: Beşiktaş - Crystal Palace (22.00)

5 Kasım: Celtic - Beşiktaş (23.00)

26 Kasım: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (20.45)

10 Aralık: Bayer Leverkusen - Beşiktaş (23.00)

21 Ocak: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise (20.45)

28 Ocak: Omonia - Beşiktaş (23.00)

Avrupa Ligi'ne Marsilya karşısındaki 4-1'lik net galibiyetle başlayıp ardından deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 2'de 2 yaparak grupta üst sıralara tırmandı. Süper Lig'de ise son olarak Trabzon deplasmanından kayıpla dönen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galip gelerek moral depolamak istiyor.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK Avrupa Ligi fikstürü
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