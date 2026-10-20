Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK Avrupa Ligi fikstürü

Avrupa kupalarındaki başarılı grafiğini sürdürmek isteyen temsilcimiz, taraftarı önünde puan mücadelesine çıkacak. Zorlu randevu öncesinde BJK Crystal Palace başlama zamanı, yayıncı kuruluşu, hakem kadrosu ve siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi fikstürüne dair tüm merak edilen detaylar gündemde.
UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma, 22 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Hakemin düdüğüyle birlikte heyecan saat 22.00'de başlayacak.
Dolmabahçe'deki dev kapışma, Türkiye'deki futbolseverler için şifresiz ekranlarda olacak. Beşiktaş - Crystal Palace maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.
Crystal Palace Maçı Biletleri Hakkında Bilgilendirme 🔗 https://t.co/fQG605eSFL https://t.co/5n9OLhvrlh— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 18, 2026
Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynayacağı kalan maçların programı şu şekilde belirlendi:
22 Ekim: Beşiktaş - Crystal Palace (22.00)
5 Kasım: Celtic - Beşiktaş (23.00)
26 Kasım: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (20.45)
10 Aralık: Bayer Leverkusen - Beşiktaş (23.00)
21 Ocak: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise (20.45)
28 Ocak: Omonia - Beşiktaş (23.00)
Avrupa Ligi'ne Marsilya karşısındaki 4-1'lik net galibiyetle başlayıp ardından deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 2'de 2 yaparak grupta üst sıralara tırmandı. Süper Lig'de ise son olarak Trabzon deplasmanından kayıpla dönen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galip gelerek moral depolamak istiyor.