BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

UEFA Avrupa Ligi'nde dört karşılaşmayı geride bırakan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 7 puan sayesinde 8. sırada yer alıyor. Rakip ağları 11 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ise 1 puanla 33. basamakta bulunuyor.