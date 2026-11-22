Süper Lig mesaisinin ardından Beşiktaş, rotasını yeniden UEFA Avrupa Ligi'ne çeviriyor. Siyah-beyazlıların Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayımlanacağını ve saat kaçta başlayacağını yakından takip ediyor.
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların Avrupa kupası mücadelesi 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın oynanacağı stadyum değişse de maçın tarihinde ve saatinde değişiklik yapılmadı.
Beşiktaş'ın normal şartlarda İstanbul'da ağırlayacağı Hapoel Beer-Sheva karşılaşması, UEFA'nın kararıyla Batum'a taşındı. Güvenlik gerekçesiyle yapılan değişikliğin ardından müsabakanın Batumi Dinamo Stadyumu'nda seyircili olarak oynanacağı duyuruldu.
Siyah-beyazlı ekip, farklı bir stadyumda sahaya çıkacak olmasına rağmen müsabakanın ev sahibi tarafı olmaya devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde dört karşılaşmayı geride bırakan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 7 puan sayesinde 8. sırada yer alıyor. Rakip ağları 11 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ise 1 puanla 33. basamakta bulunuyor.
Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasıyla beşinci sınavına çıkacak Beşiktaş, lig aşamasında dört maç daha oynayacak.