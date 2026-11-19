UEFA KONFERANS LİGİ'NDE ÜST TURA NASIL ÇIKILIR?

UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele ediyor. Her ekip, üçü kendi sahasında ve üçü deplasmanda olmak üzere altı farklı rakiple karşılaşıyor.

Altı maçın sonunda puan tablosunu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler play-off oynarken ilk 24'ün dışında kalan takımlar Avrupa kupalarına veda edecek.