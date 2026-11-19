UEFA Konferans Ligi'nde KuPS, Hearts ve Freiburg maçlarını geride bırakan Trabzonspor, lig aşamasının kalan bölümüne hazırlanıyor. Bordo-mavililerin CSKA Sofya deplasmanı öncesinde futbolseverlerin beklediği maç saati ve canlı yayın bilgileri de belli oldu. Karşılaşmanın ayrıntıları da paylaşıldı.
UEFA Konferans Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında oynanacak CSKA Sofya – Trabzonspor maçı, 26 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek. Bulgaristan'daki mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
CSKA Sofya – Trabzonspor karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izleyebilecek. UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında ev sahibi Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya olacak.Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne Finlandiya temsilcisi KuPS karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle başladı. İlk üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Karadeniz temsilcisi, 6 puan topladı.
Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya, Avrupa kupalarındaki ilk üç maçında galibiyet elde edemedi. Monaco'ya 2-1 yenilen ekip, Nordsjælland ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Panathinaikos karşısında 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından CSKA Sofya, üç haftada 1 puanda kaldı.
Kalan maçların programı şöyle:
UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele ediyor. Her ekip, üçü kendi sahasında ve üçü deplasmanda olmak üzere altı farklı rakiple karşılaşıyor.
Altı maçın sonunda puan tablosunu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler play-off oynarken ilk 24'ün dışında kalan takımlar Avrupa kupalarına veda edecek.