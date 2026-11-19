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Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi
Giriş Tarihi: 19.11.2026 15:00
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 15:02
Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta heyecanında Galatasaray, İngiliz ekibi Aston Villa'yı RAMS Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor. İlk 8 hedefi için kritik önem taşıyan Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak? Futbolseverlerin merakla beklediği Devler Ligi mücadelesinin yayın bilgileri sarı-kırmızılı taraftarın radarına girmiş durumda.