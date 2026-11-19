DEVLER LİGİ PUAN DURUMUNDA SON TABLO NASIL?

Yeni lig formatında oynanan 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda ilk 4 hafta geride kalırken her iki takımın da üst tur iddiası sürüyor:

Galatasaray: İlk 4 haftada Sporting CP ve Barcelona mağlubiyetlerinin ardından deplasmanda Lille'i 4-2, sahasında ise Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı ve maç öncesinde 18. sırada konumlandı.