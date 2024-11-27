Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak, başkanlık seçimi ne zaman? Hasan Arat’ın istifası sonrası geçici Beşiktaş başkanı belirlendi!

Beşiktaş'ın yeni başkanı için araştırmalar hız kazandı. Peş peşe gelen istifa haberlerinin ardından Hasan Arat ayrılığının da resmiyet kazanmasıyla birlikte siyah beyazlı taraftar başkanlık seçimi için geri sayıma başladı. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen toplantı sonrası alınan kararlar paylaşıldı. Kongre tarihi öncesi Beşiktaş başkan adayları da gündemde.