Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak, başkanlık seçimi ne zaman? Hasan Arat'ın istifası sonrası geçici Beşiktaş başkanı belirlendi!
Giriş Tarihi: 27.11.2024 16:05 Son Güncelleme: 27.11.2024 16:05

Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak, başkanlık seçimi ne zaman? Hasan Arat'ın istifası sonrası geçici Beşiktaş başkanı belirlendi!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti. Samet Aybaba, Brad Friedel, Okay Karacan ayrılıkları sonrası Asbaşkan Onur Göçmez de istifa talebinde bulunmuştu. Yönetimde yaşanan hareketli dönemin ardından Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak merak ediliyor. Rafa Silva, Immobile gibi transferleriyle sezona iddialı bir giriş yapan Kara Kartal, Süper Lig çıkışını sürdüremedi ve son maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Peki; Beşiktaş başkan adayları kimler, geçici başkan kim oldu, başkanlık seçimi ne zaman?

Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak, başkanlık seçimi ne zaman? Hasan Arat’ın istifası sonrası geçici Beşiktaş başkanı belirlendi!

Beşiktaş'ın yeni başkanı için araştırmalar hız kazandı. Peş peşe gelen istifa haberlerinin ardından Hasan Arat ayrılığının da resmiyet kazanmasıyla birlikte siyah beyazlı taraftar başkanlık seçimi için geri sayıma başladı. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen toplantı sonrası alınan kararlar paylaşıldı. Kongre tarihi öncesi Beşiktaş başkan adayları da gündemde.

BEŞİKTAŞ'TA PEŞ PEŞE İSTİFA!

Samet Aybaba, Brad Friedel ayrılıkları ardından İletişim Direktörü Okay Karacan da görevini bırakmıştı. Son olarak Asbaşkan Onur Göçmez'in istifa talebi reddedilmişti.

Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen toplantı sonrası Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da istifa etti.

Rafa Silva, Immobile gibi transferleriyle sezona oldukça iddialı bir giriş yapan Beşiktaş yükselişini sürdüremedi. Süper Lig'deki son maçında Göztepe karşısında 4-2 mağlup olan siyah beyazlılarda yönetim oldukça karıştı.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Yönetim Kurulu Başkanlığına devam eden Hasan Arat'ın Futbol A.Ş. başkanlığından istifası sonrası geçici başkan belirlendi.

Arat'ın görev süresi dolduğunda mayıs ayında gerçekleşecek kongre ile başkanlık seçimi de gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ BAŞKANI KİM OLACAK?

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre toplantı sonrası Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine karar verildi.

Mayıs ayında yeniden seçime gidecek Beşiktaş başkan adayları ile konuşuluyor.

Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman ve Serdal Adalı gibi isimlerin konuşulduğu Beşiktaş başkanlığı için kongre tarihi bekleniyor.

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Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak, başkanlık seçimi ne zaman? Hasan Arat'ın istifası sonrası geçici Beşiktaş başkanı belirlendi!
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