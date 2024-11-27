Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak, başkanlık seçimi ne zaman? Hasan Arat’ın istifası sonrası geçici Beşiktaş başkanı belirlendi!

Beşiktaş'ın yeni başkanı için araştırmalar hız kazandı. Peş peşe gelen istifa haberlerinin ardından Hasan Arat ayrılığının da resmiyet kazanmasıyla birlikte siyah beyazlı taraftar başkanlık seçimi için geri sayıma başladı. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen toplantı sonrası alınan kararlar paylaşıldı. Kongre tarihi öncesi Beşiktaş başkan adayları da gündemde.
BEŞİKTAŞ'TA PEŞ PEŞE İSTİFA!
Samet Aybaba, Brad Friedel ayrılıkları ardından İletişim Direktörü Okay Karacan da görevini bırakmıştı. Son olarak Asbaşkan Onur Göçmez'in istifa talebi reddedilmişti.
Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen toplantı sonrası Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da istifa etti.
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Yönetim Kurulu Başkanlığına devam eden Hasan Arat'ın Futbol A.Ş. başkanlığından istifası sonrası geçici başkan belirlendi.
Arat'ın görev süresi dolduğunda mayıs ayında gerçekleşecek kongre ile başkanlık seçimi de gerçekleşecek.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ BAŞKANI KİM OLACAK?
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre toplantı sonrası Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine karar verildi.
Mayıs ayında yeniden seçime gidecek Beşiktaş başkan adayları ile konuşuluyor.
Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman ve Serdal Adalı gibi isimlerin konuşulduğu Beşiktaş başkanlığı için kongre tarihi bekleniyor.