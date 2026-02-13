Beşiktaş’ta dehşet anları! Yol verme kavgası cinayetle bitti: 1 kişi öldü, 1 kişi komada

İstanbul Beşiktaş'ta trafikte yol verme meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma, tarafların araçlarını durdurmasıyla şiddetlendi. Sözlü oalrak başlayan tartışma ardından kavgaya dönüştü.

DÖVÜP YERDE SÜRÜKLEDİLER!

Saldırgan grup araçtan inerek önce sürücüyü ardından da yolcuyu araçtan zorla indirerek tekme ve yumruklarla darbetti. Kavganın ardından saldırgan grup, darbettikleri yaşlı adamı yerlerde sürükledi.

OLAY ANI KAMERALARDA

Olay anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

1 KİŞİ KOMADA, 1 KİŞİ İSE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından darbedilen vatandaşlardan birinin durumunun ağır olduğu ve komaya girdiği belirtildi. Diğer kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet birimleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.