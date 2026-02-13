Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'ta dehşet anları! Yol verme kavgası cinayetle bitti: 1 kişi öldü, 1 kişi komada
Giriş Tarihi: 13.02.2026 21:13

Beşiktaş'ta dehşet anları! Yol verme kavgası cinayetle bitti: 1 kişi öldü, 1 kişi komada

İstanbul Beşiktaş'ta trafikte yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaşlı adamı ve yanındaki yolcuyu araçtan zorla indiren grup, tekme ve tokatlarla saldırdı. Darbedilip yerlerde sürüklenen vatandaşlardan birisinin komaya girdiği, diğerinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beşiktaş’ta dehşet anları! Yol verme kavgası cinayetle bitti: 1 kişi öldü, 1 kişi komada
  • ABONE OL

İstanbul Beşiktaş'ta trafikte yol verme meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma, tarafların araçlarını durdurmasıyla şiddetlendi. Sözlü oalrak başlayan tartışma ardından kavgaya dönüştü.

DÖVÜP YERDE SÜRÜKLEDİLER!

Saldırgan grup araçtan inerek önce sürücüyü ardından da yolcuyu araçtan zorla indirerek tekme ve yumruklarla darbetti. Kavganın ardından saldırgan grup, darbettikleri yaşlı adamı yerlerde sürükledi.

OLAY ANI KAMERALARDA

Olay anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

1 KİŞİ KOMADA, 1 KİŞİ İSE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından darbedilen vatandaşlardan birinin durumunun ağır olduğu ve komaya girdiği belirtildi. Diğer kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet birimleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta dehşet anları! Yol verme kavgası cinayetle bitti: 1 kişi öldü, 1 kişi komada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz