Beşiktaş’ta korkutan yangın

Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir binanın ikinci katı çıkan yangında küle döndü. Yangın, öğle saatlerinde Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap bir binada çıktı. Binanın ikinci katının yandığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.