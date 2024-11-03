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Giriş Tarihi: 3.11.2024 14:06

Beşiktaş'ta korkutan yangın

Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir binanın ikinci katı çıkan yangında küle döndü.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beşiktaş’ta korkutan yangın
Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir binanın ikinci katı çıkan yangında küle döndü. Yangın, öğle saatlerinde Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap bir binada çıktı. Binanın ikinci katının yandığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta korkutan yangın | Video

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan kimse olmadı. Bina yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Beşiktaş'ta korkutan yangın
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