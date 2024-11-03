Beşiktaş'ta korkutan yangın | Video
Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir binanın ikinci katı çıkan yangında küle döndü.
Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir binanın ikinci katı çıkan yangında küle döndü. Yangın, öğle saatlerinde Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap bir binada çıktı. Binanın ikinci katının yandığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan kimse olmadı. Bina yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
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