İstanbul'da Beşiktaş Levent Mahallesi Fulyalı sokakta dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi. Ağaç park halindeki aracın üzerine devrilirken, araçta hasar meydana geldi.
Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalmaktan böyle saniyelerle kurtuldu
ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU!
Öte yandan ağacın devrildiği anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde ağacın rüzgar sebebiyle park halinde bulunan aracın üzerine devrildiği, o esnada orada bulunan vatandaşın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.