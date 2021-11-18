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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Beykoz Belediyesi Baruthane Sanat’ı açtı

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Beykoz Belediyesi Baruthane Sanat’ı açtı
TARİHİ Göksu Deresi'nin kıyısında, yeşillikler içinde huzurlu bir ortamda ustalarla yeteneklerini geliştirmek isteyen ilçe sakinleri ve sanat dostlarını ağırlayan "Baruthane Sanat", modern ve klasik atölyelerle kapılarını açtı. Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (BEYSEM) çatısı altında, doğal güzellikler içinde eğitim veren alan, ilçedeki diğer kurs merkezlerinden farklı olarak, tarihi atmosferi ve manzarasıyla öne çıkıyor. Merkezde bu sezon Hüsnühat, Ebru, Çini Desen Tasarımı, Kat'ı Sanatı, Kaligrafi, Minyatür, Güzel Sanatlara Hazırlık, Resim, Bilimsel Bitki Ressamlığı, Tezhip atölyeleri açıldı.

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Beykoz Belediyesi Baruthane Sanat’ı açtı
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