Beyoğlu’nda dehşet veren görüntüler! Kaldırımda otururken arabanın altında kaldı! Sürücü 17 yaşında...

Kaza, 31 Mart Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Hacı Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari aracı kullanan M.E, araçla kaldırıma çıktı. M.E., süratle ilerlediği otomobille, o sırada kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a çarptı. Çarpma sonrası M.E. araçla kaçarken, Yavuz ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yavuz, ambulansla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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