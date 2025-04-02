Video Yaşam Beyoğlu'nda 17 yaşındaki sürücünün otomobil ile çarptığı kişi hayatını kaybetti | Video
Beyoğlu'nda 17 yaşındaki sürücünün otomobil ile çarptığı kişi hayatını kaybetti | Video

Beyoğlu'nda 17 yaşındaki sürücünün otomobil ile çarptığı kişi hayatını kaybetti | Video

02.04.2025 | 12:42

Beyoğlu'nda M.E. (17) otomobil ile kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a (59) çarptı. Kaza sonucu Yavuz hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan M.E. ise yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.E.'ye ev hapsi cezası verildi.

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Kaza, 31 Mart Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Hacı Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari aracı kullanan M.E, araçla kaldırıma çıktı. M.E., süratle ilerlediği otomobille, o sırada kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a çarptı. Çarpma sonrası M.E. araçla kaçarken, Yavuz ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yavuz, ambulansla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇOCUK SÜRÜCÜYE EV HAPSİ CEZASI
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücü M.E.'yi bir süre sonra yakaladı. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.E.'ye adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası verildi.

Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın hızla ilerleyerek kaldırımda oturan Yavuz'a çarptığı anlar yer alıyor.

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