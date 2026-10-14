Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel 16-18-20-21 Ekim kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: Cam temizleme robotu, tencereler, yumaklar
Giriş Tarihi: 14.10.2026 08:27 Son Güncelleme: 14.10.2026 08:31

BİM aktüel 16-18-20-21 Ekim kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: Cam temizleme robotu, tencereler, yumaklar

BİM aktüel 16-18-20-21 Ekim kataloğu, farklı kategorilerdeki indirimli ürünlerle yayınlandı. Tam otomatik kahve makinesi, ağırlık antrenmanı ekipmanları, şemsiye ve çelik tencereler, haftanın öne çıkan fırsatları arasında yer alıyor.

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BİM aktüel 16-18-20-21 Ekim kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: Cam temizleme robotu, tencereler, yumaklar
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BİM aktüel kataloğunda cuma, pazar, salı ve çarşamba günleri geçerli olacak indirimler tüketicilerle buluşuyor. Temel gıda ürünlerinden ev tekstiline, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine ve ip çeşitlerine kadar pek çok ürünün yer aldığı katalogda, farklı ihtiyaçlara yönelik indirim ve fırsatlar sunuluyor.

16 EKİM 2026 CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Çelik tencere: 399 TL

28 cm tava: 329 TL

Cam kavanoz, 340 ml: 49 TL

Cam saklama kabı seti, 340 ml: 149 TL

BİM AKTÜEL 16 EKİM KATALOĞU!

İki iplik yumak seti: 89 TL
Patik çorap, erkek, 2'li: 79 TL
Spor ayakkabı, erkek: 999 TL
Spor ayakkabı, kadın: 999 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

BİM AKTÜEL 16 EKİM KATALOĞU!

Fiyonklu gondol terlik, kadın: 145 TL
Nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL
Kalp nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL
Örgü desenli terlik, kadın: 85 TL

BİM AKTÜEL 18 EKİM KATALOĞU!

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL

Tam Otomatik Makine: 15.900 TL

Türk Kahve Makinesi: 1.890 TL

Mini Blender Set: 1.990 TL

BİM AKTÜEL 18 EKİM KATALOĞU!

65 İnç AI QNED Mini LED 4K Smart TV: 45.900 TL

Soundbar S30A: 4.990 TL

Via M45 Cep Telefonu (6GB/128GB): 6.900 TL

Boyun ve Omuz Masaj Aleti: 1.290 TL

Masaüstü Telefon Tutucu: 99 TL

BİM AKTÜEL 18 EKİM KATALOĞU!

Süper Hiş İzon Eğitim Seti: 999 TL

2 kg Neopren Dambıl Seti: 659 TL

Yoga / Pilates Çemberi: 289 TL

Pilates Topu (65 cm): 279 TL

Süngerli El Yayı: 129 TL

BİM AKTÜEL 20 EKİM KATALOĞU

Bütün fındıklı çikolata 40,5 g – 19,50 TL

Yumuşak şeker 140 g – 35 TL

Figürlü sütlü çikolata 6x11 g – 79 TL

Fındıklı pralin dolgulu Belçika çikolatası 250 g – 149 TL

Oyun kumandası figürlü çikolata 70 g – 119 TL

Fındık dolgulu, beyaz çikolata kaplamalı bisküvi 105 g – 149 TL

BİM AKTÜEL 20 EKİM KATALOĞU

Ayçiçek yağı 5 L – 449 TL

Baldo pirinç 5 kg – 369 TL

Bulgur çeşitleri 1 kg – 38 TL

Tagliatelle makarna 400 g – 69 TL

Makarna çeşitleri 500 g – 19,75 TL

Tam buğdaylı tortilla lavaş 360 g, 20 cm – 39 TL

BİM AKTÜEL 20 EKİM KATALOĞU

Kadayıf topu çeşitleri 350 g – 165 TL

Acılı soğan halkası 450 g – 62 TL

Kriket patates 1000 g – 125 TL

Pizza tost 200 g – 79,50 TL

Dondurulmuş tatlı 230 g – 399 TL

BİM AKTÜEL 21 EKİM KATALOĞU

7 kg çamaşır makinesi – 17.900 TL

9 kg çamaşır makinesi – 20.900 TL

4 programlı bulaşık makinesi – 17.900 TL

Cam temizleme robotu – 3.750 TL

3 kapaklı gardırop – 4.750 TL

Tarım Kredi 13-19 Ekim aktüel katalog indirimi! Bu haftanın ürünleri belli oldu: zeytinyağı, bebek bezi...

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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BİM aktüel 16-18-20-21 Ekim kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: Cam temizleme robotu, tencereler, yumaklar
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