BİM aktüel 16-18-20-21 Ekim kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: Cam temizleme robotu, tencereler, yumaklar

BİM aktüel kataloğunda cuma, pazar, salı ve çarşamba günleri geçerli olacak indirimler tüketicilerle buluşuyor. Temel gıda ürünlerinden ev tekstiline, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine ve ip çeşitlerine kadar pek çok ürünün yer aldığı katalogda, farklı ihtiyaçlara yönelik indirim ve fırsatlar sunuluyor.
Çelik tencere: 399 TL
28 cm tava: 329 TL
Cam kavanoz, 340 ml: 49 TL
Cam saklama kabı seti, 340 ml: 149 TL
Fiyonklu gondol terlik, kadın: 145 TL
Nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL
Kalp nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL
Örgü desenli terlik, kadın: 85 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL
Tam Otomatik Makine: 15.900 TL
Türk Kahve Makinesi: 1.890 TL
Mini Blender Set: 1.990 TL
65 İnç AI QNED Mini LED 4K Smart TV: 45.900 TL
Soundbar S30A: 4.990 TL
Via M45 Cep Telefonu (6GB/128GB): 6.900 TL
Boyun ve Omuz Masaj Aleti: 1.290 TL
Masaüstü Telefon Tutucu: 99 TL
Süper Hiş İzon Eğitim Seti: 999 TL
2 kg Neopren Dambıl Seti: 659 TL
Yoga / Pilates Çemberi: 289 TL
Pilates Topu (65 cm): 279 TL
Süngerli El Yayı: 129 TL
Bütün fındıklı çikolata 40,5 g – 19,50 TL
Yumuşak şeker 140 g – 35 TL
Figürlü sütlü çikolata 6x11 g – 79 TL
Fındıklı pralin dolgulu Belçika çikolatası 250 g – 149 TL
Oyun kumandası figürlü çikolata 70 g – 119 TL
Fındık dolgulu, beyaz çikolata kaplamalı bisküvi 105 g – 149 TL
Ayçiçek yağı 5 L – 449 TL
Baldo pirinç 5 kg – 369 TL
Bulgur çeşitleri 1 kg – 38 TL
Tagliatelle makarna 400 g – 69 TL
Makarna çeşitleri 500 g – 19,75 TL
Tam buğdaylı tortilla lavaş 360 g, 20 cm – 39 TL
Kadayıf topu çeşitleri 350 g – 165 TL
Acılı soğan halkası 450 g – 62 TL
Kriket patates 1000 g – 125 TL
Pizza tost 200 g – 79,50 TL
Dondurulmuş tatlı 230 g – 399 TL