BİM aktüel 16-18-20-21 Ekim kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: Cam temizleme robotu, tencereler, yumaklar

BİM aktüel kataloğunda cuma, pazar, salı ve çarşamba günleri geçerli olacak indirimler tüketicilerle buluşuyor. Temel gıda ürünlerinden ev tekstiline, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine ve ip çeşitlerine kadar pek çok ürünün yer aldığı katalogda, farklı ihtiyaçlara yönelik indirim ve fırsatlar sunuluyor.