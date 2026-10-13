Tarım Kredi aktüel kataloğu 13-19 Ekim: Bu hafta Tarım Kredi indirimlerinde: zeytinyağı, bebek bezi, sucuk

Tarım Kredi Aktüel kataloğunda 13-19 Ekim haftasına özel alışveriş seçenekleri öne çıkıyor. Mutfak ihtiyaçlarından temizlik ve bebek bakım ürünlerine uzanan katalogda yer alan fırsatlar, haftalık alışverişini planlayanların gündeminde.
Leblebi Beyaz / Sarı (200 G): 41,90 TL
Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 G): 74,90 TL
Kuru Dut (250 G): 149,90 TL
Fındık İç (180 G): 139,00 TL
Fındık Kavrulmuş (180 G): 179,00 TL
Sıvı Sabun Çeşitleri (750 ML): 42,90 TL
Yağ Çöz, Çok Amaçlı Temizleyici (1000 ML): 54,90 TL
Mutfak, Banyo Temizleyici (1000 ML): 69,90 TL
Tuvalet Kağıdı 2 Katlı (16'lı): 128,90 TL
Zeytinyağı (1 L): 279,00 TL
Dana Kasap Sucuk (400 G): 329,00 TL
Süt Yarım Yağlı %1,5 (1 L): 39,90 TL