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Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:57

Tarım Kredi aktüel kataloğu 13-19 Ekim: Bu hafta Tarım Kredi indirimlerinde: zeytinyağı, bebek bezi, sucuk

Tarım Kredi Aktüel 13-19 Ekim kataloğu, temel gıdadan temizlik malzemelerine kadar farklı kategorilerdeki ürünleri bir araya getiriyor. Bu haftanın indirim ve fırsat seçenekleri arasında zeytinyağı, sucuk, tuvalet kağıdı ve bebek bezi çeşitleri de bulunuyor.

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Tarım Kredi aktüel kataloğu 13-19 Ekim: Bu hafta Tarım Kredi indirimlerinde: zeytinyağı, bebek bezi, sucuk
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Tarım Kredi Aktüel kataloğunda 13-19 Ekim haftasına özel alışveriş seçenekleri öne çıkıyor. Mutfak ihtiyaçlarından temizlik ve bebek bakım ürünlerine uzanan katalogda yer alan fırsatlar, haftalık alışverişini planlayanların gündeminde.

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Leblebi Beyaz / Sarı (200 G): 41,90 TL

Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 G): 74,90 TL

Kuru Dut (250 G): 149,90 TL

Fındık İç (180 G): 139,00 TL

Fındık Kavrulmuş (180 G): 179,00 TL

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Pilavlık Bulgur (2,5 KG): 99,00 TL

Osmancık Pirinç (2,5 KG): 199,00 TL

Yoğurt Yağlı %4 Yağlı (3000 G): 182,00 TL

Tam Yağlı Kaşar Peyniri (700 G): 275,00 TL

Krem Peynir (300 G): 69,00 TL

Tulum Peyniri (300 G): 219,00 TL

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TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Sıvı Sabun Çeşitleri (750 ML): 42,90 TL

Yağ Çöz, Çok Amaçlı Temizleyici (1000 ML): 54,90 TL

Mutfak, Banyo Temizleyici (1000 ML): 69,90 TL

Tuvalet Kağıdı 2 Katlı (16'lı): 128,90 TL

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Zeytinyağı (1 L): 279,00 TL

Dana Kasap Sucuk (400 G): 329,00 TL

Süt Yarım Yağlı %1,5 (1 L): 39,90 TL

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Leblebi Beyaz / Sarı (200 G): 41,90 TL

Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 G): 74,90 TL

Kuru Dut (250 G): 149,90 TL

Fındık İç (180 G): 139,00 TL

Fındık Kavrulmuş (180 G): 179,00 T

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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