Bir günlüğüne geldiği tatilde boğuldu

Üzücü olay Manavgat ilçesi Ulukapı Sülek Mahallesi Bardaklar Çakıl mevkide meydana geldi. Serinlemek için arkadaşı ile birlikte ırmağa girdi.







Akşam saat 19.30 sularında bir anda yüzme bilmeyen evli ve 3 çocuk babası Ramazan Pekdurmaz, suda çabalamaya başladı. Etraftakiler yardıma koştu ancak boğularak hayatını kaybetti.





1 GÜNLÜĞÜNE GELMİŞTİ

Görevliler tarafından sudan çıkartılan Ramazan Pekdurmaz'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsini ardından Pekdurmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.







Aile yakınları, "Bir günlüğüne arkadaşı ile birlikte Manavgat'a gelmişti. Yüzme bilmiyordu. Akşam vakti 'Son kez girip çıkalım' demişler. Bu sırada su debisi yükselince girdaba kapılıp boğulmuş.







3 çocuk yetim kaldı. Bir yıl önce babasını kaybetmişti." diyerek üzüntülerin idile getirdiler. Pekdurmaz'ın Konya Uluırmak Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.