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Giriş Tarihi: 16.11.2024 15:22 Son Güncelleme: 16.11.2024 16:34

Bir oda bin umut

Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Bir Oda Bin Umut” projesi ile evinde çalışma masası ve kitaplık bulunmayan öğrenci kalmayacak. Eğil Kaymakamı Volkan Hülük, “Okul ve hane ziyaretleri esnasında çocuklarımızdan gelen taleplerde en büyük eksiklik kendilerine ait bir çalışma alanı olmamasıydı. Bunun üzerine bizde bu projeyi hayata geçirmek istedik. Projeye destek olmak isteyen hayır sever vatandaşlar, Eğil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışta bulunabilirler” dedi.

SABAH
Bir oda bin umut

Projeye ilişkin SABAH'a konuşan Eğil Kaymakamı Volkan Hülük, şunları kaydetti:

TALEP ÖĞRENCİLERDEN GELDİ

"Okul ve hane ziyaretleri esnasında çocuklarımızdan gelen taleplerde ve kendi tespitlerimizde evlerde çocuklarımızın en büyük eksikliğinin kendilerine ait bir çalışma alanının olmamasıydı. Bunun üzerine bizde bu projeyi hayata geçirerek istedik ki öğrencilerimizin evlerinde kendilerine ait birer çalışma masaları ve kitaplıkları olsun, ders çalışmalarını yerde halılar üzerinde iki büklüm ya da bir sehpa üstüne sığışmaya çalışarak yapmasınlar."

KENDİLERİNİ KIYMETLİ HİSSEDECEKLER

Kaymakam Volkan Hülük şöyle devam etti: "Sadece kendilerine ait olduğunu bildikleri ve kendilerini özel ve kıymetli hissedecekleri bir alanları olsun. Çünkü onlar gerçekten de bizler için çok kıymetli, onların iyi ortamlarda yetişip bu ülke için faydalı nesiller olmaları hepimizin amacı. Bu çalışma masaları ve kitaplıklarının öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar kazandırmasını umuyor geleceğe yönelik umutlarını bu odalar sayesinde gerçekleştirmelerini arzuluyoruz."

BAĞIŞ YAPILABİLİYOR

Projeye destek olmak isteyen hayır sever vatandaşlara çağrıda bulunan Kaymakam Volkan Hülük, hayır severlerin Eğil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile projeye bağışta bulunabileceklerini söyledi. Proje kapsamındaki bir adet çalışma odasının bedelinin 8 bin TL olduğu öğrenildi.

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Bir oda bin umut
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